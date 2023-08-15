https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-pogibshikh-pri-vzryve-v-dagestane-1047508741.html

Аслан Бжания выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Аслан Бжания выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Взрыв на АЗС в Махачкале прогремел ночью 14 августа, пока известно о 35 погибших, более 100 пострадавших людях, аварийно-спасательные работы продолжаются. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T13:30+0300

2023-08-15T13:30+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил на имя главы Дагестана Сергея Меликова письмо с соболезнованиями в адрес родных и близких людей, погибших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба президента.Пожар начался в здании автосервиса вечером в понедельник, 14 августа, затем огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний.Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. В ЧП погибли 35 человек, более ста с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-makhachkale-vyroslo-do-35-chelovek-1047505353.html

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