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Аслан Бжания выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Аслан Бжания выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Взрыв на АЗС в Махачкале прогремел ночью 14 августа, пока известно о 35 погибших, более 100 пострадавших людях, аварийно-спасательные работы продолжаются. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил на имя главы Дагестана Сергея Меликова письмо с соболезнованиями в адрес родных и близких людей, погибших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба президента.Пожар начался в здании автосервиса вечером в понедельник, 14 августа, затем огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний.Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. В ЧП погибли 35 человек, более ста с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-makhachkale-vyroslo-do-35-chelovek-1047505353.html
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Аслан Бжания выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
13:30 15.08.2023 (обновлено: 14:19 15.08.2023)
Взрыв на АЗС в Махачкале прогремел ночью 14 августа, пока известно о 35 погибших, более 100 пострадавших людях, аварийно-спасательные работы продолжаются.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил на имя главы Дагестана Сергея Меликова письмо с соболезнованиями в адрес родных и близких людей, погибших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всему народу братской республики Дагестан. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в тексте.
Пожар начался в здании автосервиса вечером в понедельник, 14 августа, затем огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний.
Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. В ЧП погибли 35 человек, более ста с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.