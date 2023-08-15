https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/bolshoy-put-rossiyskiy-ekspert-otsenil-razvitie-abkhazii-posle-priznaniya-1047518630.html

Большой путь: российский эксперт оценил развитие Абхазии после признания

Большой путь: российский эксперт оценил развитие Абхазии после признания

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" пройдет в республике 18 и 19 августа. Sputnik Абхазия – информационный партнер... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T19:06+0300

2023-08-15T19:06+0300

2023-08-15T19:06+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Пятнадцать лет с исторической точки зрения – это мгновение, но за это время Абхазия прошла достаточно большой путь, заявил в интервью радио Sputnik заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.Шатунов также заметил, что межгосударственное сотрудничество должно оставаться взаимовыгодным. "Нужно думать, что Абхазия может дать России и что Россия может дать Абхазии, потому что здесь, наверное, стоит вопрос инвестиций, развития инфраструктуры в том числе туристической, при всех оговорках и опасениях, которые существуют и с той и, с другой стороны", - сказал он.По словам Шатунова, есть в вопросе взаимодействия двух стран есть огромное количество возможносте. Он считает, что этими возможностями нужно пользоваться активнее и эффективнее."Мы очень осторожно и очень медленно идем на встречу друг к другу, мне кажется мы можем ускориться", – подытожил он.Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" пройдет в республике 18 и 19 августа. Организаторы форума - Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет.Участники форума оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, важность воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pyatnadtsatiletie-druzhby-abkhazo-rossiyskiy-forum-proydet-v-sukhume-1047452775.html

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