https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/pamyat-pogibshikh-vo-vremya-ovna-dobrovoltsev-pochtili-v-gudaute-1047506980.html

Память погибших во время ОВНА добровольцев почтили в Гудауте

Память погибших во время ОВНА добровольцев почтили в Гудауте

День добровольца ежегодно отмечается в Абхазии 15 августа. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Память добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, почтили в Гудауте во вторник, 15 августа.В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев, выходцев из республик Северного Кавказа, юга России, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, представителей абхазской диаспоры за рубежом. Из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 были награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)