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Память погибших во время ОВНА добровольцев почтили в Гудауте
Память погибших во время ОВНА добровольцев почтили в Гудауте
День добровольца ежегодно отмечается в Абхазии 15 августа. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T11:49+0300
2023-08-15T11:49+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Память добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, почтили в Гудауте во вторник, 15 августа.В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев, выходцев из республик Северного Кавказа, юга России, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, представителей абхазской диаспоры за рубежом. Из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 были награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Память погибших во время ОВНА добровольцев почтили в Гудауте
11:49 15.08.2023 (обновлено: 12:04 15.08.2023)
День добровольца ежегодно отмечается в Абхазии 15 августа.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Память добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, почтили в Гудауте во вторник, 15 августа.
В церемонии возложения цветов приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководство Гудаутского района, члены Правительства, ветераны войны, добровольцы с Северного Кавказа, матери погибших воинов, представители общественности.
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев, выходцев из республик Северного Кавказа, юга России, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, представителей абхазской диаспоры за рубежом.
Из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 были награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.