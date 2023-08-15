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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T19:31+0300
2023-08-15T19:31+0300
2023-08-15T19:31+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. В среду, 16 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ультрафиолетовый индекс – очень высокий.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. В среду, 16 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ультрафиолетовый индекс – очень высокий.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.