https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/rossiyanin-pytalsya-vyvezti-iz-abkhazii-bolee-150-butylok-spirtnogo-1047517885.html
Россиянин пытался вывезти из Абхазии более 150 бутылок спиртного
Россиянин пытался вывезти из Абхазии более 150 бутылок спиртного
С начала 2023 года по факту провоза незадекларированного алкоголя возбуждено 86 дел об административных правонарушениях, изъято более 350 литров продукции. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T18:27+0300
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Сотрудники Краснодарской таможни изъяли у россиянина 157 бутылок с алкоголем, которые он пытался вывезти из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба таможни."В багажном отделении машины в сумках, коробках, под личными вещами, в салоне под передним пассажирским сиденьем была обнаружена алкогольная продукция абхазского производства в количестве 139 бутылок. Кроме того, в багажнике минивэна был обнаружен тайник. При откручивании внутренних боковых пластиковых панелей, расположенных над аркой колес, было выявлено еще 18 бутылок с алкоголем", - рассказал начальник таможенного поста Алексей Быков.По словам водителя, спиртное он вез в подарок родственникам, купил его в одном из магазинов Абхазии, но сумму покупки назвать не может. Мужчина добавил, что надеялся на то, что инспекторы таможни не будут "сильно рассматривать коробки и сумки" и он "проскочит".Бутылки с алкоголем и автомобиль были изъяты, возбуждены три дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/bolee-dvukh-tonn-nesertifitsirovannogo-alkogolya-izyali-v-gagrskom-rayone-1046786746.html
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Россиянин пытался вывезти из Абхазии более 150 бутылок спиртного
18:27 15.08.2023 (обновлено: 18:36 15.08.2023)
С начала 2023 года по факту провоза незадекларированного алкоголя возбуждено 86 дел об административных правонарушениях, изъято более 350 литров продукции.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Сотрудники Краснодарской таможни изъяли у россиянина 157 бутылок с алкоголем, которые он пытался вывезти из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Бутылки с пивом, чачей, коньяком и шампанским были спрятаны в тайниках автомобиля марки Mersedes-Benz Vito.
"В багажном отделении машины в сумках, коробках, под личными вещами, в салоне под передним пассажирским сиденьем была обнаружена алкогольная продукция абхазского производства в количестве 139 бутылок. Кроме того, в багажнике минивэна был обнаружен тайник. При откручивании внутренних боковых пластиковых панелей, расположенных над аркой колес, было выявлено еще 18 бутылок с алкоголем", - рассказал начальник таможенного поста Алексей Быков.
По словам водителя, спиртное он вез в подарок родственникам, купил его в одном из магазинов Абхазии, но сумму покупки назвать не может. Мужчина добавил, что надеялся на то, что инспекторы таможни не будут "сильно рассматривать коробки и сумки" и он "проскочит".
Бутылки с алкоголем и автомобиль были изъяты, возбуждены три дела об административных правонарушениях.