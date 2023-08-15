https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/rossiyanin-pytalsya-vyvezti-iz-abkhazii-bolee-150-butylok-spirtnogo-1047517885.html

Россиянин пытался вывезти из Абхазии более 150 бутылок спиртного

Россиянин пытался вывезти из Абхазии более 150 бутылок спиртного

С начала 2023 года по факту провоза незадекларированного алкоголя возбуждено 86 дел об административных правонарушениях, изъято более 350 литров продукции. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T18:27+0300

2023-08-15T18:27+0300

2023-08-15T18:36+0300

абхазия

россия

таможня

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0f/1047511634_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_b3172597105fec94698ba9cf74e5fe04.jpg

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Сотрудники Краснодарской таможни изъяли у россиянина 157 бутылок с алкоголем, которые он пытался вывезти из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба таможни."В багажном отделении машины в сумках, коробках, под личными вещами, в салоне под передним пассажирским сиденьем была обнаружена алкогольная продукция абхазского производства в количестве 139 бутылок. Кроме того, в багажнике минивэна был обнаружен тайник. При откручивании внутренних боковых пластиковых панелей, расположенных над аркой колес, было выявлено еще 18 бутылок с алкоголем", - рассказал начальник таможенного поста Алексей Быков.По словам водителя, спиртное он вез в подарок родственникам, купил его в одном из магазинов Абхазии, но сумму покупки назвать не может. Мужчина добавил, что надеялся на то, что инспекторы таможни не будут "сильно рассматривать коробки и сумки" и он "проскочит".Бутылки с алкоголем и автомобиль были изъяты, возбуждены три дела об административных правонарушениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/bolee-dvukh-tonn-nesertifitsirovannogo-alkogolya-izyali-v-gagrskom-rayone-1046786746.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, таможня, новости