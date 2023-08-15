https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/shoygu-nazval-rossiyu-lokomotivom-v-prodvizhenii-interesov-nezavisimykh-gosudarstv-1047509532.html

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых государств

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых государств

XI Московская конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России, проходит в российской столице 15 августа. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T14:17+0300

2023-08-15T14:17+0300

2023-08-15T14:27+0300

новости

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что история отвела России роль "локомотива", защищающего и продвигающего интересы стран, которые хотят проводить независимую политику. Заявление глава ведомства сделал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.Шойгу подчеркнул, что западные страны хотят сохранить контроль над ресурсами в других государствах и навязывать "собственные правила жизни".Конференция проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023". В ней принимают участие представители более ста стран,, международных организаций, эксперты. Участники, в числе которых есть и делегация из Абхазии, смогут обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях.Организатор конференции – Министерство обороны России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vladimir-putin-prizval-strany-mira-obedinitsya-v-borbe-s-ugrozami-1047508016.html

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