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Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых государств
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых государств
XI Московская конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России, проходит в российской столице 15 августа. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T14:17+0300
2023-08-15T14:17+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что история отвела России роль "локомотива", защищающего и продвигающего интересы стран, которые хотят проводить независимую политику. Заявление глава ведомства сделал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.Шойгу подчеркнул, что западные страны хотят сохранить контроль над ресурсами в других государствах и навязывать "собственные правила жизни".Конференция проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023". В ней принимают участие представители более ста стран,, международных организаций, эксперты. Участники, в числе которых есть и делегация из Абхазии, смогут обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях.Организатор конференции – Министерство обороны России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vladimir-putin-prizval-strany-mira-obedinitsya-v-borbe-s-ugrozami-1047508016.html
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новости, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф
новости, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых государств
14:17 15.08.2023 (обновлено: 14:27 15.08.2023)
XI Московская конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России, проходит в российской столице 15 августа.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что история отвела России роль "локомотива", защищающего и продвигающего интересы стран, которые хотят проводить независимую политику. Заявление глава ведомства сделал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
"Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", – сказал он.
Шойгу подчеркнул, что западные страны хотят сохранить контроль над ресурсами в других государствах и навязывать "собственные правила жизни".
Конференция проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023". В ней принимают участие представители более ста стран,, международных организаций, эксперты. Участники, в числе которых есть и делегация из Абхазии, смогут обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях.
Организатор конференции – Министерство обороны России.