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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/soldata-vsu-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-rasstrel-chetyrekh-chelovek-1047510735.html
Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за расстрел четырех человек
Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за расстрел четырех человек
Следственный комитет России расследует преступления украинских военнослужащих в отношении мирных граждан, а также фиксирует использование запрещенных методов в... 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T16:25+0300
2023-08-15T16:34+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Украинского военнослужащего приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство четверых мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следствие установило, что в период с 5 по 7 апреля 23-й мотопехотный батальон находился на боевых позициях в жилых домах в Мариуполе. Шитря сообщил командиру о том, что к ним движутся двое женщин и двое мужчин.Как следовало из показаний подсудимого, данных в ходе расследования, оружия у людей он не заметил, видимой угрозы они не представляли. Тем не менее он получил приказ об убийстве обнаруженных лиц и выполнил его, выстрелив не менее 27 раз. Все жертвы обстрела скончались на месте. Следком России проводит ряд следственных действий, направленных на установление фактов военных преступлений украинских солдат. Наказание для подозреваемых определяет суд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/azovtsa-posadili-na-25-let-za-ubiystvo-voennogo-dnr-1047495185.html
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новости, россия, украина
новости, россия, украина

Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за расстрел четырех человек

16:25 15.08.2023 (обновлено: 16:34 15.08.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора "Лефортово", находящейся по адресу: улица Лефортовский вал дом 5, корпус 2 в Москве.
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора Лефортово, находящейся по адресу: улица Лефортовский вал дом 5, корпус 2 в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Следственный комитет России расследует преступления украинских военнослужащих в отношении мирных граждан, а также фиксирует использование запрещенных методов в военном конфликте.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Украинского военнослужащего приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство четверых мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Василий Шитря был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных методов в вооруженном конфликте, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
Следствие установило, что в период с 5 по 7 апреля 23-й мотопехотный батальон находился на боевых позициях в жилых домах в Мариуполе. Шитря сообщил командиру о том, что к ним движутся двое женщин и двое мужчин.
Как следовало из показаний подсудимого, данных в ходе расследования, оружия у людей он не заметил, видимой угрозы они не представляли. Тем не менее он получил приказ об убийстве обнаруженных лиц и выполнил его, выстрелив не менее 27 раз. Все жертвы обстрела скончались на месте.
Следком России проводит ряд следственных действий, направленных на установление фактов военных преступлений украинских солдат. Наказание для подозреваемых определяет суд.
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