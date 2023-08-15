https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/soldata-vsu-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-rasstrel-chetyrekh-chelovek-1047510735.html

Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за расстрел четырех человек

Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за расстрел четырех человек

Следственный комитет России расследует преступления украинских военнослужащих в отношении мирных граждан, а также фиксирует использование запрещенных методов в... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T16:25+0300

2023-08-15T16:25+0300

2023-08-15T16:34+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Украинского военнослужащего приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство четверых мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следствие установило, что в период с 5 по 7 апреля 23-й мотопехотный батальон находился на боевых позициях в жилых домах в Мариуполе. Шитря сообщил командиру о том, что к ним движутся двое женщин и двое мужчин.Как следовало из показаний подсудимого, данных в ходе расследования, оружия у людей он не заметил, видимой угрозы они не представляли. Тем не менее он получил приказ об убийстве обнаруженных лиц и выполнил его, выстрелив не менее 27 раз. Все жертвы обстрела скончались на месте. Следком России проводит ряд следственных действий, направленных на установление фактов военных преступлений украинских солдат. Наказание для подозреваемых определяет суд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/azovtsa-posadili-na-25-let-za-ubiystvo-voennogo-dnr-1047495185.html

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