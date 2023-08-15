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Центробанк поднял ключевую ставку до 12% годовых
Центробанк поднял ключевую ставку до 12% годовых
Внеочередное заседание Совета директоров Банка России прошло в понедельник, 14 августа, на фоне ослабления курса рубля. Курс доллара в понедельник превысил 101... 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T11:36+0300
2023-08-15T11:36+0300
2023-08-15T11:57+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 12% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка.Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Последнее решение о повышении было принято 21 июля 2023 года – ставка была поднята до 8,5% годовых."Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", – говорится в сообщении.Решение было принято для того, чтобы вернуться к показателям инфляции в 4% к 2023 году и ее стабилизации на уровне около 4% в дальнейшем.Следующее заседание Совета директоров пройдет через месяц, 15 сентября. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также при оценке внутренних и внешних условий на финансовых рынках.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/sbrosit-ballast-kopit-v-dollarakh-i-evro-teper-nebezopasno-1047457184.html
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новости, россия, центральный банк рф, экономика, ключевая ставка
новости, россия, центральный банк рф, экономика, ключевая ставка
Центробанк поднял ключевую ставку до 12% годовых
11:36 15.08.2023 (обновлено: 11:57 15.08.2023)
Внеочередное заседание Совета директоров Банка России прошло в понедельник, 14 августа, на фоне ослабления курса рубля. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей
СУХУМ, 15 авг – Sputnik.
Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 12% годовых. Об этом сообщила
пресс-служба банка.
Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Последнее решение о повышении было принято 21 июля 2023 года – ставка была поднята до 8,5% годовых.
Банк России сообщает, что инфляция продолжает расти, по оценке на 7 августа годовой показатель увеличился на 4,4%, ускоряется рост цен.
"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", – говорится в сообщении.
Решение было принято для того, чтобы вернуться к показателям инфляции в 4% к 2023 году и ее стабилизации на уровне около 4% в дальнейшем.
Следующее заседание Совета директоров пройдет через месяц, 15 сентября. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также при оценке внутренних и внешних условий на финансовых рынках.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты.