https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/sbrosit-ballast-kopit-v-dollarakh-i-evro-teper-nebezopasno-1047457184.html
Сбросить балласт: копить в долларах и евро теперь небезопасно
Сбросить балласт: копить в долларах и евро теперь небезопасно
Россияне распродают валюту. Сократились не только запасы наличных, но и суммы на депозитах, внутренних, зарубежных и брокерских счетах. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T12:20+0300
2023-08-12T12:20+0300
2023-08-12T12:42+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Высокий обменный курс, выгодные рублевые ставки по вкладам заставляют отказываться от привычных схем сбережений. Кроме того, хранить доллары и евро все сложнее — банки вводят ограничения и комиссию. О том, как будет развиваться ситуация и в чем хранить накопления, — в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.Небывалый ажиотажНа этой неделе доллар превышал 99 рублей, евро — 109. Такого не было с марта 2022-го. Из-за ухудшения торгового баланса (разницы между экспортом и импортом), а также возобновления ЦБ покупки юаней в рамках бюджетного правила рубль сильно подешевел.В июне долларовая наличность у физлиц уменьшилась на 0,2% — до 96,6 миллиарда. Впервые с апреля прошлого года сократились средства на зарубежных счетах — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. В июне в российских банках убавилось депозитов в иностранной валюте на 2,5%. Особенно заметны потери на брокерских счетах — минус 9,55%.Эксперты считают, что люди дождались удобного момента для продажи долларов и евро. "В условиях неопределенности россияне предпочитают хранить средства в вещественной форме, то есть приобретая товары", — отмечает финансовый аналитик Артем Звездин. Предыдущие бумы покупок были в 2014-м и 2021-м — на фоне очередного обесценивания рубля и ковидной инфляции.Эксперт указывает, что похожая ситуация сложилась, например, в Великобритании во время пандемии — англичане массово скупали золотые украшения. Ведь цены не поднимаются мгновенно вслед за падением курса, вот люди и пытаются этим воспользоваться. "Недвижимость в некоторых регионах подорожала в рамках инфляции, а в Москве зафиксировали даже падение цен. Стройматериалы и автомобили тоже пока не успели отреагировать", — добавляет Звездин.Закручивают гайкиЕсть и другие резоны избавляться от иностранных денег, особенно недружественных стран. Государство приняло ряд мер, чтобы хранить валюту стало невыгодно. В частности, продолжают действовать ограничения на снятие наличности со счетов для граждан и юридических лиц. Сумму до десяти тысяч долларов можно забрать только со вкладов, открытых до 9 марта 2022-го, остальное и все последующие вложения выдадут в рублях по текущему курсу.Финансовый эксперт Ксения Аверс полагает, что все это связано с внутренним распоряжением ЦБ. "Видимо, для частных банков ввели комиссию, обязали сдавать валютную выручку или что-то подобное. Уменьшение спроса на валюту внутри страны снижает курс", — поясняет она.В любом случае сейчас хранение недружественной валюты — не только стресс, но и риск лишиться сбережений, уверена инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Центробанк может остановить все сделки с валютой, и ее нельзя будет ни продать, ни поменять, ни вывести за границу. То же касается и зарубежных счетов, во многих странах их россиянам закрывают — например, в ОАЭ, на Кипре.Где хранитьКлючевая ставка повысилась. Соответственно, увеличилась и доходность рублевых вкладов — до 11%.Инвестиционные аналитики отмечают возросший интерес населения к фондовому рынку. "Индексные биржевые инструменты, акции и облигации пользуются все большим спросом. Наиболее безопасны индексы: там собрано определенное количество ценных бумаг, это их диверсифицирует", — уточняет экономист Фаина Филина. Однако чтобы успешно зарабатывать на бирже, нужны знания или помощь профессионалов. В качестве альтернативы эксперт предлагает покупать дружественные валюты.Специалисты сходятся во мнении, что доллары и евро сейчас слишком рискованный инструмент, однако признают, что в ближайшее время рубль останется слабым. Может упасть и до 120 за доллар. Коррекция рано или поздно наступит, но небольшая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/testirovanie-operatsiy-s-realnymi-tsifrovym-rublem-nachnetsya-v-rossii-15-avgusta-1047417359.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/eto-ne-predel-padayuschiy-rubl-gotovit-novyy-syurpriz-1047410571.html
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аналитика, валюта, евро, доллары, рубль, россия, в мире
аналитика, валюта, евро, доллары, рубль, россия, в мире
Сбросить балласт: копить в долларах и евро теперь небезопасно
12:20 12.08.2023 (обновлено: 12:42 12.08.2023)
Россияне распродают валюту. Сократились не только запасы наличных, но и суммы на депозитах, внутренних, зарубежных и брокерских счетах.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik
. Высокий обменный курс, выгодные рублевые ставки по вкладам заставляют отказываться от привычных схем сбережений. Кроме того, хранить доллары и евро все сложнее — банки вводят ограничения и комиссию. О том, как будет развиваться ситуация и в чем хранить накопления, — в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.
Небывалый ажиотаж
На этой неделе доллар превышал 99 рублей, евро — 109. Такого не было с марта 2022-го. Из-за ухудшения торгового баланса (разницы между экспортом и импортом), а также возобновления ЦБ покупки юаней в рамках бюджетного правила рубль сильно подешевел.
В итоге финансовый регулятор временно отказался от приобретения валюты для ФНБ. А сбыт не прекращается, ежедневный оборот — 2,3 миллиарда рублей. В сочетании с повышением ключевой ставки это должно укрепить рубль.
В июне долларовая наличность у физлиц уменьшилась на 0,2% — до 96,6 миллиарда. Впервые с апреля прошлого года сократились средства на зарубежных счетах — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. В июне в российских банках убавилось депозитов в иностранной валюте на 2,5%. Особенно заметны потери на брокерских счетах — минус 9,55%.
Эксперты считают, что люди дождались удобного момента для продажи долларов и евро. "В условиях неопределенности россияне предпочитают хранить средства в вещественной форме, то есть приобретая товары", — отмечает финансовый аналитик Артем Звездин. Предыдущие бумы покупок были в 2014-м и 2021-м — на фоне очередного обесценивания рубля и ковидной инфляции.
Эксперт указывает, что похожая ситуация сложилась, например, в Великобритании во время пандемии — англичане массово скупали золотые украшения. Ведь цены не поднимаются мгновенно вслед за падением курса, вот люди и пытаются этим воспользоваться. "Недвижимость в некоторых регионах подорожала в рамках инфляции, а в Москве зафиксировали даже падение цен. Стройматериалы и автомобили тоже пока не успели отреагировать", — добавляет Звездин.
Закручивают гайки
Есть и другие резоны избавляться от иностранных денег, особенно недружественных стран. Государство приняло ряд мер, чтобы хранить валюту стало невыгодно. В частности, продолжают действовать ограничения на снятие наличности со счетов для граждан и юридических лиц. Сумму до десяти тысяч долларов можно забрать только со вкладов, открытых до 9 марта 2022-го, остальное и все последующие вложения выдадут в рублях по текущему курсу.
Внести деньги недружественных стран на счет тоже непросто. Финансовые учреждения, в том числе БКС банк, Цифра банк, "Интеза", Экспобанк, берут комиссию и через банкомат, и в кассе. Дело в том, что операции с токсичными валютами невыгодны даже для организаций с корсчетами за рубежом. А с первого августа Райффайзенбанк вообще не принимает наличные доллары и евро.
Финансовый эксперт Ксения Аверс полагает, что все это связано с внутренним распоряжением ЦБ. "Видимо, для частных банков ввели комиссию, обязали сдавать валютную выручку или что-то подобное. Уменьшение спроса на валюту внутри страны снижает курс", — поясняет она.
В любом случае сейчас хранение недружественной валюты — не только стресс, но и риск лишиться сбережений, уверена инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Центробанк может остановить все сделки с валютой, и ее нельзя будет ни продать, ни поменять, ни вывести за границу. То же касается и зарубежных счетов, во многих странах их россиянам закрывают — например, в ОАЭ, на Кипре.
Где хранить
Ключевая ставка повысилась. Соответственно, увеличилась и доходность рублевых вкладов — до 11%.
По-прежнему привлекательна недвижимость. "Наши граждане лидируют по таким инвестициям в ОАЭ, Турции и на Бали. Кроме того, люди добавляют в свои корзины другие валюты, например дирхам и юань", — говорит Аверс. Она советует присмотреться к золоту и недвижимости в стране, тем более пока есть льготная ипотека.
Инвестиционные аналитики отмечают возросший интерес населения к фондовому рынку. "Индексные биржевые инструменты, акции и облигации пользуются все большим спросом. Наиболее безопасны индексы: там собрано определенное количество ценных бумаг, это их диверсифицирует", — уточняет экономист Фаина Филина. Однако чтобы успешно зарабатывать на бирже, нужны знания или помощь профессионалов. В качестве альтернативы эксперт предлагает покупать дружественные валюты.
Специалисты сходятся во мнении, что доллары и евро сейчас слишком рискованный инструмент, однако признают, что в ближайшее время рубль останется слабым. Может упасть и до 120 за доллар. Коррекция рано или поздно наступит, но небольшая.