https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/sbrosit-ballast-kopit-v-dollarakh-i-evro-teper-nebezopasno-1047457184.html

Сбросить балласт: копить в долларах и евро теперь небезопасно

Сбросить балласт: копить в долларах и евро теперь небезопасно

Россияне распродают валюту. Сократились не только запасы наличных, но и суммы на депозитах, внутренних, зарубежных и брокерских счетах. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T12:20+0300

2023-08-12T12:20+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Высокий обменный курс, выгодные рублевые ставки по вкладам заставляют отказываться от привычных схем сбережений. Кроме того, хранить доллары и евро все сложнее — банки вводят ограничения и комиссию. О том, как будет развиваться ситуация и в чем хранить накопления, — в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.Небывалый ажиотажНа этой неделе доллар превышал 99 рублей, евро — 109. Такого не было с марта 2022-го. Из-за ухудшения торгового баланса (разницы между экспортом и импортом), а также возобновления ЦБ покупки юаней в рамках бюджетного правила рубль сильно подешевел.В июне долларовая наличность у физлиц уменьшилась на 0,2% — до 96,6 миллиарда. Впервые с апреля прошлого года сократились средства на зарубежных счетах — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. В июне в российских банках убавилось депозитов в иностранной валюте на 2,5%. Особенно заметны потери на брокерских счетах — минус 9,55%.Эксперты считают, что люди дождались удобного момента для продажи долларов и евро. "В условиях неопределенности россияне предпочитают хранить средства в вещественной форме, то есть приобретая товары", — отмечает финансовый аналитик Артем Звездин. Предыдущие бумы покупок были в 2014-м и 2021-м — на фоне очередного обесценивания рубля и ковидной инфляции.Эксперт указывает, что похожая ситуация сложилась, например, в Великобритании во время пандемии — англичане массово скупали золотые украшения. Ведь цены не поднимаются мгновенно вслед за падением курса, вот люди и пытаются этим воспользоваться. "Недвижимость в некоторых регионах подорожала в рамках инфляции, а в Москве зафиксировали даже падение цен. Стройматериалы и автомобили тоже пока не успели отреагировать", — добавляет Звездин.Закручивают гайкиЕсть и другие резоны избавляться от иностранных денег, особенно недружественных стран. Государство приняло ряд мер, чтобы хранить валюту стало невыгодно. В частности, продолжают действовать ограничения на снятие наличности со счетов для граждан и юридических лиц. Сумму до десяти тысяч долларов можно забрать только со вкладов, открытых до 9 марта 2022-го, остальное и все последующие вложения выдадут в рублях по текущему курсу.Финансовый эксперт Ксения Аверс полагает, что все это связано с внутренним распоряжением ЦБ. "Видимо, для частных банков ввели комиссию, обязали сдавать валютную выручку или что-то подобное. Уменьшение спроса на валюту внутри страны снижает курс", — поясняет она.В любом случае сейчас хранение недружественной валюты — не только стресс, но и риск лишиться сбережений, уверена инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Центробанк может остановить все сделки с валютой, и ее нельзя будет ни продать, ни поменять, ни вывести за границу. То же касается и зарубежных счетов, во многих странах их россиянам закрывают — например, в ОАЭ, на Кипре.Где хранитьКлючевая ставка повысилась. Соответственно, увеличилась и доходность рублевых вкладов — до 11%.Инвестиционные аналитики отмечают возросший интерес населения к фондовому рынку. "Индексные биржевые инструменты, акции и облигации пользуются все большим спросом. Наиболее безопасны индексы: там собрано определенное количество ценных бумаг, это их диверсифицирует", — уточняет экономист Фаина Филина. Однако чтобы успешно зарабатывать на бирже, нужны знания или помощь профессионалов. В качестве альтернативы эксперт предлагает покупать дружественные валюты.Специалисты сходятся во мнении, что доллары и евро сейчас слишком рискованный инструмент, однако признают, что в ближайшее время рубль останется слабым. Может упасть и до 120 за доллар. Коррекция рано или поздно наступит, но небольшая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/testirovanie-operatsiy-s-realnymi-tsifrovym-rublem-nachnetsya-v-rossii-15-avgusta-1047417359.html

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