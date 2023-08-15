https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/turpoezd-sochi-za-tri-goda-privez-v-abkhaziyu-150-tysyach-passazhirov-1047519249.html

Турпоезд "Сочи" за три года привез в Абхазию 150 тысяч пассажиров

Турпоезд "Сочи" за три года привез в Абхазию 150 тысяч пассажиров

В первую поездку в Гагру ретропоезд отправился ровно три года назад, 15 августа 2020 года. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. С начала запуска туристический поезд "Сочи" привез в Гагру около 150 тысяч пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании."Сегодня, 15 августа, исполнилось 3 года с начала курсирования туристического поезда №927/928 "Сочи" сообщением Туапсе – Сочи – Гагра формирования Федеральной пассажирской компании. За это время он совершил более тысячи рейсов и перевез к популярным курортам уже около 150 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.Приезжая в республику, туристы могли ознакомиться с ее самыми знаковыми достопримечательностями. Так за три года пассажиры оформили более 12 тысяч экскурсий. Наиболее популярные маршруты - озеро Рица, однодневные и двухдневные посещения Пицунды, Гагры и Нового Афона.В 2023 году туристический ретро-поезд "Сочи" курсирует в Абхазию с 29 апреля до конца октября. Шесть дней в неделю, кроме вторников, в 04:20 состав отправляется из Туапсе, останавливается в Сочи и прибывает в Гагру в 09:45. Вечером поезд уезжает обратно, выехав из Гагры в 19:25, он прибывает в Туапсе в 01:05. По средам поезд отправляется с сочинского вокзала.Вагоны в нем выполнены в ретро-стиле 80-х годов, но при этом оснащены всеми современными удобствами. Вместимость состава - 386 пассажиров

https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/izvestna-data-pervogo-reysa-turisticheskogo-poezda-ritsa-1047422625.html

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