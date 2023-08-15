https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-babyschire-1047510275.html

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Бабыщире

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Бабыщире

Сообщается, что причиной убийства стал затяжной семейный конфликт. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T15:21+0300

2023-08-15T15:21+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Асландзия, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. По данным предварительного расследования, преступление произошло 13 августа, примерно в 13:30. Асландзия, умышленно желая совершить убийство, приехал на автомобиле в село Бабыщира, где встретился с Лавриком Пачулия.Там он, используя охотничий нож, нанес Пачулия шесть колото-резаных ран. Пачулия был доставлен в больницу и скончался, не приходя в сознание.Хаджарат Асландзия был задержан в тот же день и водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Гулрыпшского района будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/zaklyuchennyy-sbezhal-iz-sizo-dranda-1047496555.html

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