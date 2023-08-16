https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-andreya-varvashtyana-1047531193.html

Открыт сбор средств на лечение Андрея Варваштяна

Открыт сбор средств на лечение Андрея Варваштяна

О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и в социальных сетях. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T18:20+0300

2023-08-16T18:20+0300

2023-08-16T18:20+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

благотворительность

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение и реабилитацию пятилетнего Андрея Варваштяна. У мальчика задержка психоречевого развития, ему сложно воспринимать информацию. Общая стоимость обследования, лечения и проживания – 196 340 рублей.Андрей очень любит готовить и всегда помогает маме на кухне. Именно этой мечтой он поделился в рамках проекта "Искусство без границ". Его желание помогла исполнить владелица гагрского кафе "Бриошь" Асида Лобода и ее дочь Юлиана – они подарили мальчику костюм повара и колпак, а также помогли ему испечь имбирные пряники.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/povarenok-v-dele-chetyrekhletniy-andrey-varvashyan-i-ego-ispolnennaya-mechta-1046773491.html

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культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность, абхазия, дети, медицина, спасем жизнь вместе