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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T13:40+0300
2023-08-16T13:40+0300
2023-08-16T14:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В четверг, 17 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ультрафиолетовый индекс очень высокий.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 августа
13:40 16.08.2023 (обновлено: 14:17 16.08.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В четверг, 17 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ультрафиолетовый индекс очень высокий.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.