https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-17-avgusta-1047526426.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T13:40+0300

2023-08-16T13:40+0300

2023-08-16T14:17+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047094206_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7dae8f5c6b1cc8fb30a92a8f3ca40992.jpg

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В четверг, 17 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ультрафиолетовый индекс очень высокий.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии