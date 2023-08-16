https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/trapsh-rasskazala-v-kakie-avgustovskie-dni-v-abkhazii-proydut-dozhdi--1047511051.html

Трапш рассказала, в какие августовские дни в Абхазии пройдут дожди

Трапш рассказала, в какие августовские дни в Абхазии пройдут дожди

О том, сохранится ли жаркая погода в Абхазии до конца августа, есть ли отклонения от нормы температурного режима воздуха и морской воды, в эфире радио Sputnik... 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T11:35+0300

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Трапш рассказала в какие августовские дни в Абхазии пройдут дожди Трапш рассказала в какие августовские дни в Абхазии пройдут дожди

Погода в Абхазии по-прежнему остается сухой, удушливо-жаркой, лишь 22 и 23 августа местами пройдут кратковременные дожди, сказала Трапш."А также 29-30 августа ожидается ухудшение погоды. Относительная влажность – 70-80%. Морская вода будет прогреваться от 29 до 30 градусов, при этом средняя норма от 26 до 27 градусов. Купаться в море в такие дни небезопасно. Сохраняется высокий уровень ультрафиолетовых лучей", – рассказала Трапш.По словам специалиста, климатические отклонения осадков, температуры в августе допустимы, потому нужно опасаться совсем жарких погодных условий.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2023

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