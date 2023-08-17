https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/direktsiya-ritsinskogo-parka-aktsiya-protesta-v-yupsharskom-kanone-mozhet-povtoritsya-1047559512.html
Дирекция Рицинского парка: акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться
Дирекция Рицинского парка: акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться
Предприниматели, работающие в Юпшарском каньоне Рицинского парка, перекрыли дорогу утром 17 августа и потребовали отменить приказ Минтуризма о запрете... 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T17:55+0300
2023-08-17T17:55+0300
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться, люди все еще обеспокоены из-за введенного запрета на остановки, об этом рассказал Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.По его словам, движение автотранспорта в Юпшарском каньоне было восстановлено через полчаса после начала акции.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал указ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет. Он добавил, что за время, пока дорога была перекрыта, в пробке собралось немало транспорта. Были также единичные случаи возмущения со стороны туристов. Как это повлияло на посещаемость парка, станет известно после подведения итогов дня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/minturizma-o-situatsii-v-yupsharskom-kanone-riskovat-zhiznyami-grazhdan-nedopustimo--1047559048.html
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гагрский район, абхазия, отдых в абхазии, туристы
Дирекция Рицинского парка: акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться
17:55 17.08.2023 (обновлено: 19:40 17.08.2023)
Предприниматели, работающие в Юпшарском каньоне Рицинского парка, перекрыли дорогу утром 17 августа и потребовали отменить приказ Минтуризма о запрете остановки автомобилей из-за участившихся камнепадов.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться, люди все еще обеспокоены из-за введенного запрета на остановки, об этом рассказал Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.
По его словам, движение автотранспорта в Юпшарском каньоне было восстановлено через полчаса после начала акции.
"Это было около 8:00. Дорога была перекрыта примерно 20-25 минут. Путем переговоров на уровне инспекторов КПП. Конечно, и я позже подъехал, дорогу открыли, но вопрос все еще не решен", - отметил он.
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал указ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.
17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет.
"Мы вплотную занимаемся этим вопросом совместно с Министерством по туризму, МВД и все ежечасно докладывается премьер-министру. Все в разработке. Вполне возможно, что они завтра снова перекроют дорогу с требованием отмены приказа министра по туризму, но это невозможно, потому что люди будут погибать. Камнепады участились. В день по несколько раз там падают камни", - подчеркнул Багателия.
Он добавил, что за время, пока дорога была перекрыта, в пробке собралось немало транспорта. Были также единичные случаи возмущения со стороны туристов. Как это повлияло на посещаемость парка, станет известно после подведения итогов дня.