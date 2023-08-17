https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/direktsiya-ritsinskogo-parka-aktsiya-protesta-v-yupsharskom-kanone-mozhet-povtoritsya-1047559512.html

Дирекция Рицинского парка: акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться

Дирекция Рицинского парка: акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться

Предприниматели, работающие в Юпшарском каньоне Рицинского парка, перекрыли дорогу утром 17 августа и потребовали отменить приказ Минтуризма о запрете... 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T17:55+0300

2023-08-17T17:55+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Акция протеста в Юпшарском каньоне может повториться, люди все еще обеспокоены из-за введенного запрета на остановки, об этом рассказал Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.По его словам, движение автотранспорта в Юпшарском каньоне было восстановлено через полчаса после начала акции.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал указ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет. Он добавил, что за время, пока дорога была перекрыта, в пробке собралось немало транспорта. Были также единичные случаи возмущения со стороны туристов. Как это повлияло на посещаемость парка, станет известно после подведения итогов дня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/minturizma-o-situatsii-v-yupsharskom-kanone-riskovat-zhiznyami-grazhdan-nedopustimo--1047559048.html

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