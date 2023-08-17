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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T16:35+0300
2023-08-17T16:35+0300
2023-08-17T16:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. В пятницу, 18 августа, в Абхазии ожидается облачная, жаркая погода с прояснениями, преимущественно без осадков, очень высокий ультрафиолетовый индекс, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. В пятницу, 18 августа, в Абхазии ожидается облачная, жаркая погода с прояснениями, преимущественно без осадков, очень высокий ультрафиолетовый индекс, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.