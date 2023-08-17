https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/v-sgb-obyasnili-pravila-prebyvaniya-trudovykh-migrantov-v-galskom-rayone-1047560987.html

В СГБ объяснили правила пребывания трудовых мигрантов в Галском районе

В СГБ объяснили правила пребывания трудовых мигрантов в Галском районе

За нарушение правил нахождения в приграничном районе в июле 2023 года к административной ответственности были привлечены четыре человека, в аналогичный период... 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T19:30+0300

2023-08-17T19:30+0300

2023-08-17T19:30+0300

в абхазии

служба безопасности республики абхазия

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галский район

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Иностранные граждане, не прописанные в приграничном Галском районе, имеют право находиться на его территории только при наличии индивидуальных или коллективных пропусков, выданных Службой госбезопасности Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Рустам Латипов.Как отметил Латипов, чаще всего они прибывают в составе рабочих групп до пяти человек во главе с работодателем из числа местных жителей.Начальник пограничного отряда объяснил, если иностранные трудовые мигранты находятся в пограничном районе более трех суток, они обязаны зарегистрироваться по месту временного пребывания в порядке, утверждаемом МВД Абхазии по согласованию с СГБ. Граждане, которые планируют работать, но не жить в приграничной зоне, получают пропуска со сроком действия до одного года.В случае нарушения правил пограничного режима, по словам Латипова, следует административная ответственность - штраф от 4800 до 6000 рублей, неуплата штрафа в сроки и повторное нарушение правил в течение года влечет арест на 15 суток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/gosudarstvennaya-granitsa-abkhazii-situatsiya-na-punktakh-propuska-psou-i-ingur-1047166202.html

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