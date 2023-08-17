https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/zhizn-posle-potopa-posledstviya-stikhii-v-gagrskom-rayone-1047561050.html

Жизнь после потопа: последствия стихии в Гагрском районе

Жизнь после потопа: последствия стихии в Гагрском районе

Более 40 миллионов рублей выделят пострадавшим во время наводнения жителям Гагрского района из бюджета муниципалитета. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T20:05+0300

2023-08-17T20:05+0300

2023-08-17T20:05+0300

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Журналисты Sputnik Абхазия и Абхазской Гостелерадиокомпании побывали в наиболее пострадавших от наводнения в ночь с 8 на 9 июля населенных пунктах Гагрского района и узнали о том, как люди справляются с последствиями стихии, и как им помогают местные власти.Опасно для жизниУже больше месяца Руфет Жиба ночует на балконе и старается как можно реже заходить в свой дом в селе Осечко. Утром 9 июля во время ливня обрушилась часть холма, расположенного примерно в ста метрах. Грунт и булыжники устремились вниз по склону, сметая все на своем пути.Сель накрыл и снес амбар, курятник, сарай и навалился на западную стену двухэтажного дома, пробив стену первого этажа. Вместо кухни теперь комната с глиной и ветками до потолка. Нетронутым осталась лишь ажьира – абхазская фамильная святыня.Лавина также засыпала толстым слоем грунта могилы родителей Руфета и частично повредила могилы других близких родственников. Эта беда особенно отзывается болью в его сердце. Жиба надеется, что с помощью тракторов все же удастся очистить территорию и восстановить места захоронения членов его семьи.Из бюджета Гагрского района им выделили три миллиона рублей. Эта самая большая сумма, которая выплачена в качестве материальной помощи пострадавшим во время стихийного бедствия.По словам Жиба, спокойно жить в том месте, как раньше, уже невозможно. Нужно искать новый дом и он уже присмотрел подходящий вариант в селе Алахадзы, но за него просят 6,5 миллиона рублей. Таких денег у Руфета нет. Он работает в ремонтной бригаде комплекса пансионатов "Курорт Пицунда".Ему также стараются финансово помочь родственники, друзья и соседи, но собрать необходимую сумму все равно не удастся.Руфет присматривает жилье в пределах близлежащих сел, так как не хочет надолго оставлять свой родовой дом и не планирует покидать его навсегда. Он уверен, что все близлежащие к его дому территории находятся под угрозой и видит необходимость в привлечении специалистов для определения причин оползня и прогнозирования дальнейших возможных последствий.ЛдзааОдними из тех, кто больше всего пострадал во время наводнения в селе Лдзаа, стала семья Наумкиных. Они живут по улице Рыбзаводской всего в нескольких шагах от моря, но беда пришла откуда не ждали.Во время ливней 9 июля потоки воды хлынули к ним во двор с полей и из ливневого канала, который проходит позади их дома.Уровень воды достиг около полутора метров. Течение выбило двери, окна, мебель и бытовая техника восстановлению не подлежит. Даже спустя больше месяца пострадавшие не сумели разгрести все что нанесло потоками воды внутри здания и во дворе.Для того чтобы доставить дочь Татьяны в больницу на следующий день после потопа, властям пришлось буквально пробивать к ней путь. Вывезли семь грузовиков с илом и камнями. К счастью, сегодня уже ребенок идет на поправку.На восстановление дома, по решению комиссии по ликвидации последствий стихии, из бюджета Гагрского района выделили 500 тысяч рублей. Хватит ли этой суммы или нет, пострадавшие ответить пока затрудняются.Всего в селе Лдзаа пострадало около 300 домов, уточнил глава местной администрации Гурам Абгаджава. Заявлений с просьбой о финансовой помощи было подано от ста человек.В зависимости от объемов ущерба выплаты составляют от 50 до 500 тысяч рублей, добавил Абгаджава. Водоснабжение и электроснабжение в Лдзаа были восстановлены в течение нескольких дней после наводнения, но местные жители жалуются на низкое напряжение в сети. Также продолжаются ремонты дорог, и местами еще предстоит убрать с помощью техники ил.ПсахараСело Псахара тоже оказалось на пути стихии. По словам главы администрации Саида Дзяпш-ипа, из 2200 домовладений там подтопило 122. Заявлений подано 75 и по 35 из них выплаты уже произведены.Житель Псахары Артур Каракашян без эмоций рассказывать о произошедшем не может до сих пор. В его дворе стоит разобранный минивен, оказавшийся под водой в тот день и подлежит ли он восстановлению пока непонятно, но это лишь малая часть проблем.Поднявшаяся на уровень выше человеческого роста вода затопила весь первый этаж его дома, оставив след на стене навеса во дворе. Всю мебель и бытовую технику вывезли на свалку.Семье Каракашян выплатили 500 тысяч рублей. Также из муниципального бюджета. Артур на часть этих денег приобрел стройматериалы, холодильник и стиральную машину, но впереди еще огромный объем работ по устранению сырости и уборки ила, собравшегося под полами.Для этого нужно будет вскрывать полы на первом этаже, вытащить ил, засыпать гравием и залить бетонные полы. К тому же, вероятно, придется использовать гидроизоляционные средства.При этом Артур отметил, что 500 тысяч рублей не хватит для решения всех проблем, но к этому обстоятельству он относится с пониманием, так как пострадавших во время наводнения очень много. Он поблагодарил руководство района, главу Псахары и коммунальные службы за оказанную поддержку.Рашид Шоуа вместе с супругой, ребенком и тещей переехал в Псахару около года назад из Калдахуары. С ними в одном доме две собаки, четыре кошки и ручной ворон по кличке Каро.На новом месте до 9 июля все было спокойно, но природа в тот день решила преподнести сюрприз, к которому никто готов не был."Вода была выше забора. Сюда невозможно было попасть. Приехали спасатели МЧС и дали нам надувной круг для того, чтобы эвакуировать, но поднялись на второй этаж и переждали там. С тех пор пользуемся только вторым этажом", - объяснил Шоуа.Рашиду и его семье власти также выплатили 500 тысяч рублей. К капитальному ремонту они еще не приступили, но улучшили условия проживания на этаже выше – купили новую стиральную машину и установили кондиционер. Радости от появления в доме охлаждающего агрегата молодая семья не скрывает.Шоуа занимается трансфером и, по его словам, в такой ситуации любая помощь со стороны для него существенная. Он также отметил, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно решить вопрос с канализацией и сливным каналом, с чем обещали помочь власти. В активной фазе ремонт в доме Джона Барциц в селе Псахара. Ему оказали материальную помощь в размере полумиллиона рублей. Приобретены, в том числе отделочные материалы, краски, шпатлевка."То немногое что у нас было, все испортилось. Мы написали заявление на имя главы села и вскоре нам выделили 500 тысяч рублей. Я намерен уложиться в эту сумму. Сегодня уже приступили к покраске кухни", - сказал Барциц.Он также выразил надежду на то, что к концу текущей недели вся семья сможет вернуться в обновленный дом.АлахадзыМебель семьи Ечмелян из села Алахадзы не высохла даже спустя месяц после наводнения. Почерневшие диваны, кресла, стулья стоят в их дворе на солнце, но будут ли когда-нибудь стоять на прежних местах - большой вопрос.Как отметила Светлана Ечмелян, вышли из строя также стиральная машина, холодильник, насос для закачки воды и испортилась почти вся мебель на первом этаже. Не удалось обойтись без жертв. В воде утонули две коровы и домашние птицы. Купленное на 52 тысячи рублей сено на зиму, тоже придется выбросить."Мебель вся воняет и почернела от грязной воды. Вода на первом этаже была по грудь. К нам не раз приезжала комиссия, спрашивала, как все это случилось. Мы рассказали и написали заявление. Выплаты пока не получили, но ожидаем", - рассказала Светлана.В некоторых помещениях в доме семьи Ечмелян все еще сохраняется влага. Их сушат тепловыми пушками, но сырость пока не отступает.Замглавы администрации села Алахадзы Мукаил Кайшян уточнил, что обход пострадавших домовладений уже завершен. От местных жителей было подано 130 заявлений. Две семьи, которым стихия нанесла наибольший ущерб, получат по 300 тысяч рублей из районного бюджета. По 200 тысяч рублей получат 14 семей. Остальным выделят от 50 до 150 тысяч рублей.Пострадала во время потопа и инфраструктура села. На улице Эшба вымыло весь асфальт. Жители этой улицы отказались от выплат и попросили власти отремонтировать дорожное покрытие. Были разрушены три моста. Их восстановили в течение одной недели.Поселок БзыбьЖительница поселка Бзыбь Замира Кварацхелия не теряет оптимизма и пережитым делится с улыбкой на лице. Главное, говорит она, все живы и здоровы, а остальное приложится.Она рассказала, что денег также хватило на покупку деревянных досок для начала строительства нового дома. Планы об этом вынашивались давно, но воплотить их в жизнь возможности не было.Первое о чем подумала ветеран Отечественной войны народа Абхазии Лариса Минасян, когда спасалась на втором этаже своего дома от бушующей воды, было то, что она не умеет плавать.От этой мысли, призналась она, было не по себе, но страх все же пришлось преодолеть. Во дворе на цепи оставались две ее собаки. Минасян не смогла смотреть на то, как они погибают, и бросилась в воду спасать питомцев.Она подчеркнула, что помощь ей была оказана в кратчайшие сроки. Ларисе Минасян выплатили 200 тысяч рублей. На них она купила новый диван, стол, кухню, поменяла ламинат на первом этаже, бытовую технику. Начальник УГХ поселка Бзыбь Давид Шамба сообщил, что в поселке пострадало 87 дворов в период стихии. 35 семьям материальная помощь уже оказана из бюджета Гагрского района размере от 50 до 500 тысяч рублей.Также будет выделен один миллион рублей из поселкового бюджета. Эти деньги были перечислены неравнодушными местными предпринимателями.Подсчеты и причиныРассматривать заявления от пострадавших во время наводнения администрация Гагрского района начала с 11 июля, уточнила в беседе с журналистами первый замглавы Хана Гунба.По ее словам, особое внимание было уделено многодетным и социально уязвимым семьям. В общей сложности к 16 августу выплачено 40,5 миллиона рублей. В них не входят владельцы гостиниц, отелей или гостевых домов.Продолжается работа по оценке ущерба, нанесенного стихией. Как отметила Гунба, по предварительным данным, эта сумма может составить около ста миллионов рублей.К тому же не прекращаются работы по восстановлению инфраструктуры района, в которые входят ремонты дорог и расчистка ливневых каналов."В результате этого выявлено много факторов, способствовавших затоплению, в том числе, самовольное бетонирование ливневок, расширения территории домовладений в сторону городских каналов, загрязнения их бытовым и строительным мусором. Администрация Гагрского района поэтапно будет устранять эти нарушения", - рассказал Гунба.Замглавы местной администрации добавила, что не все жители района отнеслись честно к этой ситуации и с сочувствием к пострадавшим. Были случаи, когда получившие материальную помощь приходили с жалобой на соседа, получившего, на их взгляд, незаслуженно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/bolee-40-mln-rub-vyplatyat-postradavshim-ot-iyulskogo-navodneniya-v-gagrskom-rayone-1047521915.html

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