https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/ardzinba-obsudil-aspekty-otnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-so-studentami-1047576270.html

Ардзинба обсудил аспекты отношений между Абхазией и Россией со студентами

Ардзинба обсудил аспекты отношений между Абхазией и Россией со студентами

Встреча в Медиацентре МИД проходила в преддверии празднования 15-летия со дня признания независимости Абхазии. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T23:19+0300

2023-08-18T23:19+0300

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба рассказал о приоритетных вопросах взаимоотношений между Абхазией и Россией на встрече со студентами, участниками платформы "Будущее Абхазии", сообщает Медиацентр МИД. "С 2008 года в рамках межгосударственной помощи в Республику Абхазия из Российской Федерации поступило более 110 миллиардов рублей. Из них примерно 30 миллиардов рублей – это инвестиционная программа, так называемые бюджетные инвестиции. Еще 40 миллиардов рублей – это заработные платы. В межбюджетные отношения не входят пенсионные выплаты - это еще 40 миллиардов", - сказал он. Ардзинба отметил, что около четырех миллиардов рублей Абхазия получает в качестве пенсионных выплат для более 24 тысяч пенсионеров."На модернизацию нашей армии требуются миллиарды рублей. Такие же потребности в других секторах - здравоохранении, образовании и так далее. Сегодня нельзя сидеть сложа руки. Необходимо искать новые источники пополнения доходной части бюджета", - заявил глава МИД.Кроме того, после признания Абхазии, Россия также взяла на себя обязательства по защите республики от грузинской агрессии. При этом возможность создания полноценной Объединенной группировки войск вооруженных сил и создания военного городка в Очамчырском районе была упущена. "Мы должны анализировать наши возможности, стараться просчитывать ситуации на несколько шагов вперед, а не идти на поводу у фобий и эмоциональных оценочных суждений, которые снова и снова отбрасывают нас назад. Проработав длительное время в Администрации Президента России, я ни разу не слышал об агрессивных планах по российской экспансии в Абхазии", - заявил министр.Инал Ардзинба добавил, что сейчас объемы торговли между Россией и Грузией сейчас сильно возросли, до 2,5 миллиарда долларов. Грузинская диаспора активно лоббирует свои интересы в России и Абхазия должна стать более "конкурентоспособной", чтобы иметь возможность влиться в мировую политику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/soyuzniki-i-ne-tolko-v-sukhume-otkrylsya-forum-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-1047575070.html

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