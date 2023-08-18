https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/ashana-zapuskaet-tretiy-etap-auktsiona-krasivykh-avtonomerov-1047572203.html

"Ашана" запускает третий этап аукциона "красивых" автономеров

"Ашана" запускает третий этап аукциона "красивых" автономеров

Аукцион госномеров был запущен фондом "Ашана" 26 июня 2023 года и проходит в несколько этапов. Стоимость лотов начинается от 15 тысяч рублей. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T16:57+0300

2023-08-18T16:57+0300

2023-08-18T19:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

культурно-благотворительный фонд "ашана"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/13/1032045240_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cae157164c0d7ea57f6da7b5ae90bcea.jpg

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проводит третий этап открытого благотворительного аукциона "красивых" автомобильных номеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фонда. Все вырученные деньги будут направлены на лечение тяжелобольных детей –подопечных фонда и на организацию медицинских акций в рамках проекта “Здоровое поколение”.Подобный аукцион фонд "Ашана" проводил в прошлом году, тогда в нем приняли участие около ста человек. Тогда для подопечных фонда удалось собрать 2,9 миллиона рублей. Самым дорогим лотом стали автомобильные номера стоимостью в 195 тысяч рублей. Всего же на аукцион выставляли 63 "красивых" номера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-andreya-varvashtyana-1047531193.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"