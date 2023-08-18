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"Ашана" запускает третий этап аукциона "красивых" автономеров
"Ашана" запускает третий этап аукциона "красивых" автономеров
Аукцион госномеров был запущен фондом "Ашана" 26 июня 2023 года и проходит в несколько этапов. Стоимость лотов начинается от 15 тысяч рублей. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T16:57+0300
2023-08-18T16:57+0300
2023-08-18T19:23+0300
в абхазии
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новости
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проводит третий этап открытого благотворительного аукциона "красивых" автомобильных номеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фонда. Все вырученные деньги будут направлены на лечение тяжелобольных детей –подопечных фонда и на организацию медицинских акций в рамках проекта “Здоровое поколение”.Подобный аукцион фонд "Ашана" проводил в прошлом году, тогда в нем приняли участие около ста человек. Тогда для подопечных фонда удалось собрать 2,9 миллиона рублей. Самым дорогим лотом стали автомобильные номера стоимостью в 195 тысяч рублей. Всего же на аукцион выставляли 63 "красивых" номера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-andreya-varvashtyana-1047531193.html
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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
"Ашана" запускает третий этап аукциона "красивых" автономеров
16:57 18.08.2023 (обновлено: 19:23 18.08.2023)
Аукцион госномеров был запущен фондом "Ашана" 26 июня 2023 года и проходит в несколько этапов. Стоимость лотов начинается от 15 тысяч рублей.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проводит третий этап открытого благотворительного аукциона "красивых" автомобильных номеров. Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале фонда.
Продажа номеров начнется в 10:00 понедельника, 21 августа, и продлится до полудня 4 сентября.
Все вырученные деньги будут направлены на лечение тяжелобольных детей –подопечных фонда и на организацию медицинских акций в рамках проекта “Здоровое поколение”.
Подобный аукцион фонд "Ашана" проводил в прошлом году, тогда в нем приняли участие около ста человек. Тогда для подопечных фонда удалось собрать 2,9 миллиона рублей. Самым дорогим лотом стали автомобильные номера стоимостью в 195 тысяч рублей. Всего же на аукцион выставляли 63 "красивых" номера.