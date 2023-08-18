https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/deputaty-sukhumskogo-gorsobraniya-vnesli-izmeneniya-v-byudzhet-na-2023-god-1047574964.html
Депутаты сухумского Горсобрания внесли изменения в бюджет на 2023 год
Депутаты сухумского Горсобрания внесли изменения в бюджет на 2023 год
Решение было принято большинством голосов, из присутствовавших 14 депутатов 12 проголосовали "за", один против, еще один воздержался. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T21:30+0300
2023-08-18T21:30+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. На внеочередном заседании Сухумского городского собрания депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.По словам председателя собрания Дмитрия Осия, вопрос чрезвычайно актуален в связи с тем, что мусоровозов для вывоза отходов из Сухума в курортный сезон не хватает."Каждая техника ездит, фактически, делает по три рейса в сутки Галский район, это 80 километров в одну сторону. Часть техники выходит из строя, она уже тоже не самая новая у нас. Необходимо рассмотреть вопрос об утверждении денежных средств на покупку новой техники. Иначе тот объем мусора, который сегодня у нас увеличивается из-за хорошего курортного сезона, будут не успевать вывозить", - заявил он. Глава города Беслан Эшба пояснил, что внесение изменений в бюджет стало возможным благодаря перевыполнению доходной части на 65 миллионов рублей. Еще около 20 миллионов - это субсидии из республиканского бюджета и подоходный налог. Средства пойдут на обновление парка спецтехники, строительные работы, а также, в соответствии с постановлением Кабмина, увеличение заработной платы основным категориям госслужащих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/itogi-polugodiya-kak-ispolnyaetsya-respublikanskiy-byudzhet-abkhazii-1047538957.html
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абхазия, сухум, сухумское городское собрание, новости
абхазия, сухум, сухумское городское собрание, новости
Депутаты сухумского Горсобрания внесли изменения в бюджет на 2023 год
Решение было принято большинством голосов, из присутствовавших 14 депутатов 12 проголосовали "за", один против, еще один воздержался.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik.
На внеочередном заседании Сухумского городского собрания депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год. Об этом сообщает
пресс-служба столичной администрации.
Расходную и доходную части бюджета увеличили на 87,6 миллиона рублей.
По словам председателя собрания Дмитрия Осия, вопрос чрезвычайно актуален в связи с тем, что мусоровозов для вывоза отходов из Сухума в курортный сезон не хватает.
"Каждая техника ездит, фактически, делает по три рейса в сутки Галский район, это 80 километров в одну сторону. Часть техники выходит из строя, она уже тоже не самая новая у нас. Необходимо рассмотреть вопрос об утверждении денежных средств на покупку новой техники. Иначе тот объем мусора, который сегодня у нас увеличивается из-за хорошего курортного сезона, будут не успевать вывозить", - заявил он.
Глава города Беслан Эшба пояснил, что внесение изменений в бюджет стало возможным благодаря перевыполнению доходной части на 65 миллионов рублей. Еще около 20 миллионов - это субсидии из республиканского бюджета и подоходный налог.
Средства пойдут на обновление парка спецтехники, строительные работы, а также, в соответствии с постановлением Кабмина, увеличение заработной платы основным категориям госслужащих.