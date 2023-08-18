https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/glava-mid-vstretilsya-s-uchastnikami-platformy-buduschee-abkhazii-1047573625.html

Глава МИД встретился с участниками платформы “Будущее Абхазии”

Глава МИД встретился с участниками платформы “Будущее Абхазии”

Встреча министра иностранных дел с молодыми активистами была приурочена к 15-летию признания независимости республики со стороны России. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T19:00+0300

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба провел встречу с участниками платформы “Будущее Абхазии” в пятницу, 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. “Наверное, многие из вас не помнят этот день в силу молодого возраста, но мне на тот момент было 17 лет. Я был студентом первого курса университета, никогда не смотрел телевизор, но в тот день я его включил. Через некоторое время на экране появился президент России и объявил о признании. Трудно описать палитру чувств, которые испытали мы все", - вспомнил Ардзинба. Ардзинба отметил, что Россия и по сей день продолжает оказывать поддержку Абхазии в продвижении ее интересов по всему миру, и без содействия России бы признание республики другими странами было бы невозможным. На мероприятии присутствовал российский посол в Абхазии Михаил Шургалин. Он также отметил, что за прошедшие годы Россия оказывала республике помощь, но многие дела еще только предстоит сделать."Самое главное, это тот курс, который был закреплен 26 августа 2008 года. Он не только сохраняется, он развивается. В 2014 году наши страны подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в рамках которого тоже идет большая работа", - подчеркнул он.Главным итогом развития взаимоотношений он назвал гарантию мира и независимого существования граждан двух стран.“Как вы знаете, на территории Абхазии располагается седьмая российская военная база, которая вместе с абхазскими военнослужащими осуществляет охрану государственных границ. Более 20 застав российских военных в республике, общее количество военнослужащих колеблется в районе трех тысяч человек. Кроме того, Россия оказывает значительное содействие некоторым расходным частями государственного бюджета Абхазии. В частности, идет софинансировании зарплат бюджетникам, значительные средства выплачиваются и гражданам Абхазии пенсионного возраста, которые одновременно являются гражданами России”, - сказал Шургалин. Посол добавил, что еще многое предстоит сделать, но главное - следовать курсу, закрепленному в 2008 году. Кроме того, в ходе встречи Инал Ардзинба передал Абхазскому государственному университету сертификат на 100 книг основателя современного сингапурского государства Ли Куан Ю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/vzglyad-v-buduschee-kak-proshlo-otkrytie-abkhazo-rossiyskogo-foruma-v-sukhume-1047572814.html

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