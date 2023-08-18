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Взгляд в будущее: как прошло открытие абхазо-российского форума в Сухуме

Взгляд в будущее: как прошло открытие абхазо-российского форума в Сухуме

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме 18 августа. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T18:05+0300

2023-08-18T18:05+0300

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На протяжении двух дней эксперты будут говорить о становлении Абхазии в качестве независимого государства, двусторонних отношениях республики с Россией, а также сделают прогнозы о развитии этих отношений в будущем.Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет.SputnikЗаглянуть в будущееПриветствуя участников форума проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия рассказал, в чем новизна мероприятия.Затем слово предоставили ректору АГУ, академику Алеко Гварамия. Он обратил внимание присутствующих на то, что в послевоенное время в республике проводились различные научные и культурные форумы, однако нынешнее мероприятие особенное, так как посвящено 15-летию признания независимости Абхазии."У нас очень много друзей, в первую очередь, в России. Конечно это известнейшие люди, которые по своей воле приезжали к нам в гости. Мы всегда показывали им свою молодежь, молодежь постепенно встала на ноги, и сегодня она достойно представляет нашу республику", - заметил ректор вуза.Свое напутственное слово участникам форума сказал и глава Абхазского православной церкви иереи Виссарион Аплиаа. Он выразил уверенность в сохранении святого союза Абхазии и России и добавил, что Россия во все времена была защитницей народов, которые в этом нуждались."Род человеческий начал разделяться, для того, чтобы каждый жил в своих пределах, которые нужно было защищать. Сильный с оружием защищает свой дом, и этим он может обезопасить свое имение. Это великая, святая Русь, это Андрей Первозванный, который отсюда пошел в Киевскую Русь. Мы вместе, были и будем", - подчеркнул отец Виссарион.Председатель Национального фонда поддержки социальных программ России, член наблюдательного совета фонда "МИР–МОСТ–Абхазия" Андрей Сергеев подчеркнул, что в сегодняшних реалиях особенно нужны позитивные сценарии развития, основанные на традиционных ценностях и на здравом смысле."Очень важно понимать и прогнозировать каким станет наше будущее, именно наше, потому, что народы России и Абхазии неразрывно связаны, это доказано на протяжении многих поколений. Мы должны идти вместе по пути созидания и процветания, а не какой-то стагнации, а хуже того, разрушения к которому нас активно подталкивают. Мы видим, что в последнее время происходит, эта ситуация дает нам, как никогда, лишний раз убедиться, в том, что мы должны быть вместе", - говорит Сергеев.С момента признания Россия во многом помогала Абхазии, идущей по пути развития и укрепления собственного суверенитета."Наверное, есть какие-то проблемы, но, с другой стороны, проблем нет у того, кто ничего не делает. Я бы хотел сказать, что нам нужно сделать еще больше, об этом мы хотим поговорить на наших площадках. Мы хотим говорить о будущем для того, чтобы заложить сегодня эти основы, чтобы мы могли развиваться в позитивном, продуманном и грамотном направлении", - сказал Сергеев.Идти вперед вместеЗаместитель директора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева подчеркнула, что форум – это площадка для диалога, которая нужна как Абхазии, так и России."Нас объединяют не только экономические связи, не только геополитическая ситуация нынешняя, нас объединяют еще цивилизационные основы, духовные ценности, религиозные факторы. Это два братских народа, которые, конечно, должны идти вместе", - подчеркнула Комлева.Признание независимости Абхазии – это не только юридический факт, не сумма прав и возможностей, признание – это прежде всего большая ответственность за ситуацию не только у себя в стране, но и в регионе, на международной арене с учетом современного контекста, считает она."Чтобы эту ответственность достойно с авторитетом реализовать, конечно, нужны ресурсы. Несомненно, Абхазия имеет очень большой потенциал, и мы все прекрасно понимаем, что это, прежде всего, геополитический и цивилизационный потенциал. Но чтобы быть достойно представленным на международном уровне, важно развитие внутри страны, чтобы страна имела высокий уровень благополучия и высокий уровень стабильности", - говорит эксперт.Для этого нужны ресурсы, и в этом плане Россия готова, как и ранее, оказывать поддержку Абхазии, чтобы укрепить ее государственность, подчеркнула Комлева.Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц убежден в том, что гуманитарные, цивилизационные вопросы, вопросы образования крайне важны для современной Абхазии."15 лет – это серьезный отрезок. Наступает момент необходимости осмысления шагов в плане обеспечения наших усилий академической, экспертной базой. Это крайне важно, потому что без обсуждения таких вещей очень легко свернуть куда-то не туда, а для небольшой страны это будет иметь моментальный эффект. У нас, к сожалению, нет запаса прочности, которым обладают большие страны, а ведь даже они иногда испытывают пагубное влияние неверных решений или непродуманных, непроработанных оценок", - почеркнул Барциц.Сотрудник Института международных исследований Сергей Маркедонов отметил важность перехода от повестки прошлого к повестке настоящего и будущего. По его мнению, нельзя оставаться заложниками событий ушедших дней - помнить, почему они произошли, нужно, но зацикливаться на этом не стоит."Мы должны видеть стратегию будущего, образ будущего. Без этого образа будущего мы можем стать заложниками "тостовой" дипломатии. Тосты – это штука приятная, особенно абхазские тосты, но надо понимать, что союзничество шире этого, оно должно включать важную повестку. Мы наблюдаем поколенческую смену, в активную политику - в медийную сферу, академическую сферу входят уже и завтра будут входить люди, которые не знаю опыта 1991, 1992, 1993 годов, не знают и не помнят", - подчеркнул он.Встреча в АГУПосле открытия Международного форума "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" в Абхазском государственном университете состоялась встреча с журналистом, членом комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Аленой Август. Послушать опытного российского журналиста пришли студенты и работники АГУ.Журналистская работа, подчеркнула Август, должна быть основана на желании открыть что-то новое для себя и рассказать об этом другим. Но сделать это нужно интересно."Люди приходят в журналистику разными путями, но остаются в ней те, у кого хватает на это сил. Нужно мало спать, много ездить, много общаться и многое узнавать – веселого, печального, разного и стараться передавать дальше другим. Надо это делать интересно, ярко и честно, потому, что первое требование к журналистике, в каком бы формате ни подавалась информация, первое что нужно – это честность и правда", - сказала Август.Также в рамках форума состоялось торжественное подписание протокола о намерениях между АГУ и российским Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций. Со стороны АГУ документ подписал проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия, со стороны НИИРК – замдиректора по научной работе Валентина Комлева.Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/bolshoy-put-rossiyskiy-ekspert-otsenil-razvitie-abkhazii-posle-priznaniya-1047518630.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/obsuzhdenie-proshlogo-i-buduschego-komleva-rasskazala-o-forume-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-1047519634.html

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абхазия, новости, абхазо-российские отношения, россия