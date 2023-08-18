https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/minek-rasskazal-ot-chego-zavisit-tsena-na-benzin-v-abkhazii-1047575567.html

Минэк рассказал, от чего зависит цена на бензин в Абхазии

Минэк рассказал, от чего зависит цена на бензин в Абхазии

С февраля цена на АИ-92 на абхазских заправках выросла с 41,5 рубля до 55-59 рублей за литр. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T22:10+0300

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2023-08-18T22:10+0300

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с колебаниями российского рынка, заявили в Министерстве экономики республики. "В первую очередь, это - баланс спроса и предложения, стоимость нефти, курс доллара, плановые ремонты на НПЗ, уровень налоговой нагрузки, летний отпускной сезон, который всегда повышает спрос на моторное топливо", - говорится в сообщении.Цена выросла и на российском рынке, уточняют в ведомстве - если в феврале-марте один литр АИ-92 стоил в среднем 33,50-35 рублей, то в летний сезон цена поднялась до 51-52 рублей. В свою очередь, выросли цены и в Абхазии - АИ-92, литр которого в феврале можно было купить за 40 рублей, сейчас стоит 55-59 рублей. В Абхазии цена на нефтепродукты формируется с учетом стоимости на российском рынке, НДС, таможенного сбора, услуг по сертификации, доставке и хранению. Кроме того, предприниматели также выплачиваю подоходный налог при продаже бензина. При согласовании оптовой цены учитываются имеющиеся у поставщиков остатки нефтепродуктов ранее приобретенные и их стоимость. Разница в ценах зависит от стоимости приобретения нефтепродуктов участниками топливного рынка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/benzin-v-abkhazii-podorozhal-prichiny-i-prognozy-1047287270.html

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