https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-avgusta-1047570996.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

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2023-08-18T16:03+0300

2023-08-18T16:12+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков. Ультрафиолетовый индекс очень высокий.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии