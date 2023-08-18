https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-avgusta-1047570996.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T16:03+0300
2023-08-18T16:03+0300
2023-08-18T16:12+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046287139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afedab621fd9e2baafc0c2816a306e0c.jpg
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков. Ультрафиолетовый индекс очень высокий.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046287139_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1ef9dfc66481c838ea4d137644929dc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 августа
16:03 18.08.2023 (обновлено: 16:12 18.08.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков. Ультрафиолетовый индекс очень высокий.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.