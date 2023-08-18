https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/shtaty-peredumali-boyatsya-kitaya-1047566816.html

Штаты передумали бояться Китая

Штаты передумали бояться Китая

Драка началась серьезная: две ведущие мировые державы обвиняют друг друга в том, что они завалят мировую экономику. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T13:01+0300

2023-08-18T13:01+0300

2023-08-18T13:16+0300

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Из последних событий — реплика в "Жэньминь жибао" насчет того, кто тут "тикающая бомба". "Бомбой замедленного действия", напомним, на прошлой неделе обозвал Китай президент США Джо Байден, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.Однако менее известны объяснения агентства: перед нами реакция не на недавние американские скандалы насчет очередного повышения потолка долга, а на "постоянное ухудшение стандартов госуправления на протяжении последних 20 лет". Речь тут только о финансах, так ведь еще можно поговорить о многом. В числе прочего о том, как эта "бомба" может подорвать — и уже подрывает — всю мировую экономику. Вот китайцы об этом и говорят — и будут это дело продолжать.Мировая экономика уже точно завершила эпоху всеобщей торговли по единым правилам сотрудничества и прочего доброго и расслабленного глобализма. Что и видно по антикитайской пропаганде США, которая вдобавок вдруг резко поменяла музыку.Вспомним, как тональность этой пропаганде задал трамповский вице-президент Майкл Пенс в октябре 2018 года, когда его речь в Институте Хадсона оказалась полностью посвящена Китаю. Тогда Пекин был обвинен во вмешательстве во внутриамериканские дела, агрессивной политике в Азии, репрессиях в самом Китае и так далее и тому подобное. Самым шокирующим в той речи было монументальное нагромождение вранья, очевидного для любого, кто хоть как-то разбирался в китайских делах, — и Пенсу не было стыдно. Так началась та прежняя американо-китайская конфронтация.Сегодня она только усиливается, но краткие реплики Байдена на эту тему полностью поменяли идеологию натиска США, точнее, вывернули прежнюю идеологию наизнанку. Раньше речь шла о том, что Китай слишком сильный и это угроза. Теперь — что он слишком слабый и это угроза. И опять налицо нагромождение вранья. Какой подход более подлый — вопрос вкуса.Что касается вранья, то краткость, сестра таланта Байдена, оставляет громадное поле деятельности для целой армии пропагандистов, каждый из которых врет в соответствии с масштабами своей наглости. Да, это уже происходит: тезис "Китай слаб" прочно взят на вооружение. Для откровенных дебилов припасены личности в основном из китайских эмигрантов, например, 74-летний Элмер Юань из Гонконга с выписанным ордером на его арест на родине. Он представляет довольно типичную "школу мысли": Пекин все врет. Национальный долг его — по "личным оценкам Юаня" — вдвое больше, чем заявляется, а именно шесть триллионов долларов. Стоп, это не о США речь? А, нет, там долг почти 33 триллиона — и кто тут тикающая бомба? Еще откровения от Юаня: население Китая — не 1,4 миллиарда, а меньше миллиарда, ВВП составляет лишь 40 процентов от того, что все думают. В общем, Китай обрушится в любой момент.Для умных же есть более цивилизованный и знакомый нам метод. Публиковать и обсуждать только ту реальную статистику из Китая, где что-то плохо или слегка снижается. Прочие факты как бы игнорировать. Создать нужный информационный фон из тысяч таких публикаций.Теперь еще об одной серьезной разнице между пропагандой "прежде" и "сейчас". Выступление Пенса было рассчитано скорее на американскую публику: проснись, Америка, враг силен и огромен, его экономика обогнала нашу. Нынешнее байденовское пиршество пессимизма держит прицел на Глобальный Юг и уже во вторую очередь на союзников США: вот таков ваш главный экономический партнер, держитесь от него подальше. Кстати, Россия ведь тоже аудитория для этой тупой обработки мозгов — и не последняя по важности.Это действительно грандиозное умение Запада создавать на любые темы страшненькие информационные фантомы, не имеющие никакого отношения к реальности, — оружие серьезное. Что ж, тем лучше. Всем нам давно пора учиться с этим оружием справляться — и, например, выставлять его обломки на наших площадках, как это только что произошло с битой натовской техникой с Украины.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/zapadu-yavilsya-prizrak-kuzkinoy-materi-1047485723.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html

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2023

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101972/11/1019721101_40:0:245:204_100x100_80_0_0_d15092cfef5939101151308b060e8a29.jpg

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сша, китай, мнение, авторы, колумнисты