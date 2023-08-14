https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/zapadu-yavilsya-prizrak-kuzkinoy-materi-1047485723.html

Западу явился призрак кузькиной матери

Западу явился призрак кузькиной матери

Рутинная, в общем-то, поездка министра обороны Сергея Шойгу на Северный флот вызвала достаточно нервную реакцию западных СМИ. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T12:51+0300

2023-08-14T12:51+0300

2023-08-14T12:51+0300

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Внимание журналистов привлекли учения нашего флота, целью которых открыто заявлена охрана Северного морского пути, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Западные коллеги отметили, что Шойгу инспектировал полигон в обществе Алексея Лихачева, главы "Росатома", а также припомнили февральское заявление российского президента о том, что "если США проведут (ядерные. — Прим. ред.) испытания, то и мы проведем".Это очень хорошо, что западные журналисты в кои-то веки отвлеклись от сочинения фейков и ознакомили свою публику с тем, что реально происходит в России. Прекрасно, что они вновь учатся транскрибировать топоним Novaya Zemlya. А то некоторые уже совсем страх потеряли.На этой самой Novaya Zemlya в свое время Советским Союзом было проведено 132 ядерных испытания. Здесь же тестировали знаменитое "изделие АН 602", оно же Царь-бомба. Одним из главных создателей стомегатонной бомбы был академик Андрей Сахаров: тогда он еще не увлекался диссидентскими идеями, а напряженно размышлял над тем, как бы стереть Америку с лица Земли, в частности, путем рукотворного цунами. За АН 602 он получил третью звезду Героя социалистического труда.Как ни странно, Царь-бомба подарила человечеству десятилетия мира и процветания, обеспечив надежный баланс сил ядерных сверхдержав. Дело в том, что в 50-х ядерного паритета у США и СССР не было даже близко. Нашей стране не хватало ни зарядов, ни средств доставки. Штаты чувствовали свою силу и наглели с каждым днем. Опасность ядерной войны двух сверхдержав была критической. В 1961 году американцы начали размещать свои ракеты в Турции.Изделие Андрея Сахарова было явлено миру в октябре 1961-го. Оказалось, что СССР нокаутом выиграл гонку ядерных вооружений. Самый мощный американский термоядерный заряд составлял на тот момент всего 15 мегатонн. Про испытания написала The New York Times, и по ту сторону океана глубоко задумались. Из сегодняшнего дня похвальба Хрущева "мы вам покажем кузькину мать" кажется смешной, но тогда смешно никому не было.Наличие Царь-бомбы в арсенале позволило Хрущеву в 1962 году успешно оперировать Карибским кризисом и добиться от Кеннеди вывода американских ракет из Турции. А уже в 1963-м представители США и Великобритании приехали в Москву и в торжественной обстановке подписали Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Так испытания супербомбы привели к разрядке — вот уж действительно вундервафля оказалась.Тридцать три года назад Россия предложила США и Великобритании установить мораторий на ядерные испытания. Мы добровольно отказались от своего мощнейшего геополитического оружия — в расчете на миролюбие и ответственность коллективного Запада. А там подали это как свою победу в холодной войне. Подобная политика продолжается и сегодня — нашу ответственность перед человечеством выдают за слабость: где, мол, там ваши красные линии? Что ж, пришла, наверное, пора продемонстрировать им силу, ну не понимают люди по-хорошему.Ядерное сдерживание работает на топливе страха. Как только американцы узнали, что на Кубе появились советские ракеты, в стране разразилась полномасштабная паника. Люди выходили на улицы, протестовали, молились, дрались, запасались тушенкой, устраивали бункеры из подручных материалов, ждали апокалипсиса, массово ломились через мексиканскую границу в Южную Америку. Но, как ни парадоксально, именно страх приводит к долгому и надежному миру.Сегодня в США потеряли страх и элиты, и народные массы. Им все кажется, что проигравшая в холодной войне Россия по определению слаба, унижена и беспомощна. Что она даже теоретически не способна нанести ядерный удар по территории Штатов. Эти нарративы там вбивают в головы из каждого утюга. Такая иллюзия своего превосходства очень опасна, она беременна войной.Ядерные испытания на Новой Земле могли бы познакомить американскую общественность с новыми наработками России в этой области, продемонстрировать, насколько далеко вперед ушли наши технологии, наглядно показать, с каким противником они связались. Пусть погуглят, за сколько минут русская ракета долетает до территории США. Европейской общественности тоже полезно было бы понять, во что ее втягивают.Ну а то, что США дадут нам повод и проведут свои ядерные испытания, представляется очень вероятным. У них эта тема на повестке дня уже несколько лет. Еще в мае 2020 года, в самый разгар коронавирусных локдаунов, она активно дебатировалась в американском истеблишменте. Еще никакой СВО и в помине не было, а американцы обсуждали, не провести ли им ядерные испытания с целью запрессовать Китай и Россию и заставить их подписать трехстороннее соглашение об ограничении вооружений. Интересно джентльмены понимают дипломатию, не правда ли?Необходимость ядерных испытаний для США не раз подчеркивали и американские военные аналитики. Они указывали на драматичное устаревание всех компонентов американской ядерной триады — многие боеголовки и средства доставки на много лет превысили срок службы.Плачевное состояние наземного комплекса таково, что пару лет назад широко обсуждался вопрос, а не отказаться ли вообще от него в пользу самолетов и подлодок. Сейчас наземные комплексы заменяются на новые. Но какСША проверить новые боеголовки, которые тестировались только на компьютере? Некоторые ученые в Лос-Аламосе полагают, что без реальных ядерных испытаний тут не обойтись, "хотя это и пугает".Что ж, на их испытания нам есть чем ответить. Вспомнили, как пишется Novaya Zemlya? Теперь вспоминайте, как пишется kuz'kina mat'.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/ispytanie-pervoy-sovetskoy-vodorodnoy-bomby-v-1953-godu-arkhivnyy-kadry-1047453759.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/vertoletnaya-dinamika-rossii--prigovor-vsu-i-nato-1047429131.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, россия, ядерное оружие, сша, ссср