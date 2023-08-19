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Политолог рассказал о выборе, который Абхазия должна сделать на пути развития
Политолог рассказал о выборе, который Абхазия должна сделать на пути развития
Россия признала независимость Абхазии в 2008 году. После этого сотрудничество между странами стало более тесным, в том числе, Россия служит гарантом... 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T12:57+0300
2023-08-19T12:57+0300
2023-08-19T12:58+0300
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мнение
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. На пути развития Абхазия стоит между сложной дилеммой, выбирая между глобализацией и глокализацией (противоположность глобализации, сохранение региональных отличий - прим.ред), уверен российский политолог, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов. Текст о ситуации в республике он опубликовал в своем Telegram-канале. "В нынешних реалиях Россия для Абхазии - синоним окна во внешний мир. Открытие республики для российского бизнеса, массовый приход инвесторов, приобретение имущества на территории Абхазии создает немалые проблемы для абхазской идентичности. Это риски, связанные и с сохранением культурного наследия, языка "титульной нации", и минимизация политической автономии элит, выросших и воспитанных в противостоянии Грузии", - написал он.Маркедонов подчеркнул, что большая часть жителей республики боится остаться в меньшинстве на собственной земле, и, в отличие от Южной Осетии, Сухум стремится к большей независимости от Москвы. Он добавил, что после признания независимости республика получила возможность чувствовать себя в безопасности, но при этом все российские проблемы последнего времени, в том числе, связанные с ведением спецоперации на Украине и западными санкциями, напрямую касаются и Абхазии."За "тостово- церемониальной" дипломатией важно не утратить содержательности. По мере отдаления от событий августа 2008 года вопросов к Тбилиси становится меньше, а к Москве больше, просто потому, что именно Россия стала ключевым фактором для абхазской политики, экономики, идентичности. Значит и требования к качеству коммуникации между асимметричными партерами, а также к профессионализму в выработке и принятии решений возрастают. Вечно упиваться побеждающим оптимизмом не получится, новый статус- кво нужно наполнять содержанием", - подытожил эксперт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/ardzinba-obsudil-aspekty-otnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-so-studentami-1047576270.html
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абхазия, россия, мнение
Политолог рассказал о выборе, который Абхазия должна сделать на пути развития
12:57 19.08.2023 (обновлено: 12:58 19.08.2023)
Россия признала независимость Абхазии в 2008 году. После этого сотрудничество между странами стало более тесным, в том числе, Россия служит гарантом безопасности республики.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik.
На пути развития Абхазия стоит между сложной дилеммой, выбирая между глобализацией и глокализацией (противоположность глобализации, сохранение региональных отличий - прим.ред), уверен российский политолог, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов. Текст о ситуации в республике он опубликовал
в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, сотрудничество с Россией, обладающей большими ресурсами, открывает Абхазии новые возможности, но при этом массовый приход российского бизнеса может стать причиной "размывания" абхазской идентичности.
"В нынешних реалиях Россия для Абхазии - синоним окна во внешний мир. Открытие республики для российского бизнеса, массовый приход инвесторов, приобретение имущества на территории Абхазии создает немалые проблемы для абхазской идентичности. Это риски, связанные и с сохранением культурного наследия, языка "титульной нации", и минимизация политической автономии элит, выросших и воспитанных в противостоянии Грузии", - написал он.
Маркедонов подчеркнул, что большая часть жителей республики боится остаться в меньшинстве на собственной земле, и, в отличие от Южной Осетии, Сухум стремится к большей независимости от Москвы.
Он добавил, что после признания независимости республика получила возможность чувствовать себя в безопасности, но при этом все российские проблемы последнего времени, в том числе, связанные с ведением спецоперации на Украине и западными санкциями, напрямую касаются и Абхазии.
"За "тостово- церемониальной" дипломатией важно не утратить содержательности. По мере отдаления от событий августа 2008 года вопросов к Тбилиси становится меньше, а к Москве больше, просто потому, что именно Россия стала ключевым фактором для абхазской политики, экономики, идентичности. Значит и требования к качеству коммуникации между асимметричными партерами, а также к профессионализму в выработке и принятии решений возрастают. Вечно упиваться побеждающим оптимизмом не получится, новый статус- кво нужно наполнять содержанием", - подытожил эксперт.