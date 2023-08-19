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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/putin-provel-soveschanie-v-shtabe-gruppirovki-svo-v-rostove-1047577383.html
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове
Цель СВО, по словам Владимира Путина - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T10:48+0300
2023-08-19T10:48+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее глава государства посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону в марте этого года. После этого он также посещал штаб группировки "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целью стала защита жителей Донбасса от действий киевского режима. В ходе спецоперации четыре региона - Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, стали частью России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/rossiyskie-voyska-sbili-dva-ukrainskikh-su-25-za-sutki-1047569458.html
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россия, владимир путин, новости, украина, донбасс
россия, владимир путин, новости, украина, донбасс

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове

10:48 19.08.2023
© Sputnik / Валерий Шарифулин / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Валерий Шарифулин / POOL
/
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Цель СВО, по словам Владимира Путина - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Верховный главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.
Ранее глава государства посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону в марте этого года. После этого он также посещал штаб группировки "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целью стала защита жителей Донбасса от действий киевского режима.
В ходе спецоперации четыре региона - Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, стали частью России.
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