https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/putin-provel-soveschanie-v-shtabe-gruppirovki-svo-v-rostove-1047577383.html

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове

Цель СВО, по словам Владимира Путина - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T10:48+0300

2023-08-19T10:48+0300

2023-08-19T10:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее глава государства посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону в марте этого года. После этого он также посещал штаб группировки "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целью стала защита жителей Донбасса от действий киевского режима. В ходе спецоперации четыре региона - Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, стали частью России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/rossiyskie-voyska-sbili-dva-ukrainskikh-su-25-za-sutki-1047569458.html

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