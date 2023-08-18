https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/rossiyskie-voyska-sbili-dva-ukrainskikh-su-25-za-sutki-1047569458.html

Российские войска сбили два украинских Су-25 за сутки

Российские войска сбили два украинских Су-25 за сутки

Всего с начала военной спецоперации 24 февраля 2022 года российские войска сбили 461 украинский самолет и 246 вертолетов. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T15:21+0300

2023-08-18T15:21+0300

2023-08-18T15:25+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили два украинских вертолета в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 26 украинских беспилотников.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение прошедших суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.Ведомство сообщает, что за сутки на Донецком направлении были отражены три атаки украинской армии, противник потерял до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три пункта боепитания подразделении ВСУ.На Южно-Донецком направлении в результате боев за сутки уничтожены до 210 солдат ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". На Купянском направлении отражено семь атак и контратак украинских солдат, уничтожен склад боеприпасов. Киев потерял до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Krab".На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, на Запорожском направлении - до 195 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", артиллерийская система М777, гаубица L119 производства Великобритании.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/soldata-vsu-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-rasstrel-chetyrekh-chelovek-1047510735.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-ukrainskikh-nadvodnykh-dronov-1047499422.html

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