https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/rossiyskie-voyska-presekli-ataku-kieva-na-novgorodskiy-voennyy-aerodrom-1047579168.html
Российские войска пресекли атаку Киева на новгородский военный аэродром
Российские войска пресекли атаку Киева на новгородский военный аэродром
Ранее, в ночь с 18 на 19 августа, Киев атаковал территорию Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T14:00+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Российские войска отразили атаку украинского беспилотника на военный аэродром в Новгородской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что в результате теракта на стоянке самолетов вспыхнул пожар. Возгорание ликвидировано, но одно воздушное судно повреждено. Никто из присутствовавших на аэродроме при атаке не пострадал.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве. В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/ukrainskuyu-raketu-s-200-sbili-v-krymu-1047576555.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские войска пресекли атаку Киева на новгородский военный аэродром
Ранее, в ночь с 18 на 19 августа, Киев атаковал территорию Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik.
Российские войска отразили атаку украинского беспилотника на военный аэродром в Новгородской области, сообщает
Министерство обороны России.
"Сегодня около 10:00 по московскому времени киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что в результате теракта на стоянке самолетов вспыхнул пожар. Возгорание ликвидировано, но одно воздушное судно повреждено. Никто из присутствовавших на аэродроме при атаке не пострадал.
После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.