https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/rossiyskie-voyska-presekli-ataku-kieva-na-novgorodskiy-voennyy-aerodrom-1047579168.html

Российские войска пресекли атаку Киева на новгородский военный аэродром

Российские войска пресекли атаку Киева на новгородский военный аэродром

Ранее, в ночь с 18 на 19 августа, Киев атаковал территорию Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T14:00+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Российские войска отразили атаку украинского беспилотника на военный аэродром в Новгородской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что в результате теракта на стоянке самолетов вспыхнул пожар. Возгорание ликвидировано, но одно воздушное судно повреждено. Никто из присутствовавших на аэродроме при атаке не пострадал.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве. В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/ukrainskuyu-raketu-s-200-sbili-v-krymu-1047576555.html

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