https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/ukrainskuyu-raketu-s-200-sbili-v-krymu-1047576555.html

Украинскую ракету С-200 сбили в Крыму

Украинскую ракету С-200 сбили в Крыму

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T09:00+0300

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать ракетой С-200 объекты на территории Крыма, сообщает Министерство обороны России.Ракета была обнаружена и сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Жертв и разрушений на земле нет, заявили в Минобороны.С начала военной спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Крым. Так, 12 августа украинские войска дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200, обе ракеты были сбиты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/kievskiy-rezhim-popytalsya-nanesti-udar-po-krymskomu-mostu-raketoy-1047464895.html

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