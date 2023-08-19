https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/ukrainskuyu-raketu-s-200-sbili-v-krymu-1047576555.html
Украинскую ракету С-200 сбили в Крыму
Украинскую ракету С-200 сбили в Крыму
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T09:00+0300
2023-08-19T09:00+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать ракетой С-200 объекты на территории Крыма, сообщает Министерство обороны России.Ракета была обнаружена и сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Жертв и разрушений на земле нет, заявили в Минобороны.С начала военной спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Крым. Так, 12 августа украинские войска дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200, обе ракеты были сбиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/kievskiy-rezhim-popytalsya-nanesti-udar-po-krymskomu-mostu-raketoy-1047464895.html
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россия, украина, новости, крым, министерство обороны рф
россия, украина, новости, крым, министерство обороны рф
Украинскую ракету С-200 сбили в Крыму
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik.
Киевский режим попытался атаковать ракетой С-200 объекты на территории Крыма, сообщает
Министерство обороны России.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в сообщении.
Ракета была обнаружена и сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Жертв и разрушений на земле нет, заявили в Минобороны.
С начала военной спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Крым. Так, 12 августа украинские войска дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200, обе ракеты были сбиты.