https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/takticheskie-i-letnye-ucheniya-abkhazii-i-rossii-nachnutsya-21-avgusta-1047577654.html

Тактические и летные учения Абхазии и России начнутся 21 августа

Тактические и летные учения Абхазии и России начнутся 21 августа

После признания независимости Абхазии в 2008 году, в соответствии с союзными договоренностями, Россия стала помогать республике обеспечивать свою безопасность. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T11:15+0300

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. В Абхазии пройдут совместные с Россией тактико-специальные, летные и тактические учения. Об этом сообщает Минобороны республики.Учения продлятся с 21 августа по 1 сентября 2023 года и будут организованы в восточной Абхазии - в Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. Цель учений – повышение уровня полевой выучки и согласование действий войск при выполнении боевых задач.Руководить учениями будет Генштаб вооруженных сил Абхазии. Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. Безопасность Абхазии, наряду с абхазской армией, стали обеспечивать российские военнослужащие.Основное бремя защиты лежит на 7-й российской военной базе. Также границы республики охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/ardzinba-obsudil-aspekty-otnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-so-studentami-1047576270.html

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