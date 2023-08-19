https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/vremya-belogo-cheloveka-isteklo-1047582882.html

Время белого человека истекло

Время белого человека истекло

26 июля в Нигере произошел мятеж. Президент был отстранен, власть перешла к "Национальному совету спасения родины", который объявил о закрытии границ... 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T19:10+0300

2023-08-19T19:10+0300

2023-08-19T19:10+0300

африка

международные отношения

мнение

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колумнисты

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Эпоха европейского, да и западного колониализма (с приставкой или без приставки нео-) стремительно подходит к концу, пишет Елена Караева для РИА Новости.Нынешняя ситуация смены власти в Нигере и происходящие в связи с этим события не оставляют место для иных интерпретаций.В четверг и пятницу в столице Ганы Аккре шли переговоры высокопоставленных военных чинов стран — членов ЭКОВАС. Проблема, как все прекрасно понимают, отнюдь не в самом Нигере — до этого в регионе сменилась власть в трех государствах, и это не вызвало заметного переполоха, — а в том, что Западная Европа и США практически на глазах, в течение считанных дней, утратили все имевшиеся в их распоряжении рычаги влияния. Баланс силы — ключевого фактора в политике — изменился, и не в пользу белого человека.Да, введены санкции. Но ими возмущены в том числе те, кто в ООН отвечает за продовольственную безопасность бедных стран. Закрытие воздушного пространства Нигера означает колоссальные сложности с логистикой и доставкой еды — речь идет о прямой угрозе голода для более чем трех миллионов человек.Происходящее как лакмус проявляет еще и фальшь недавних заявлений в адрес России, когда наша страна прекратила действие зерновой сделки. Жупел мнимой угрозы против реальной опасности массовой гибели тысяч африканцев — только для того, чтобы сохранить прежний статус-кво.Вообразить, что в нынешнюю эпоху получится управлять векторами в геополитике, не привлекая внимания санитаров, могли лишь те, кто заняты попытками сохранения собственного господства там, куда падал в свое время взгляд "дяди в пробковом шлеме".Решив, что над неоколониализмом время не властно, совершенно неожиданно для себя эти властелины часовой и минутной стрелок большого хронометра обнаружили, что поезд ушел, оставив их на перроне. Лето — традиционное время, когда коллективный Запад получает не менее коллективный пендель. На его "пятой точке" вначале размялись талибы*, а на следующий год, чтобы не получить вторично по тому же месту, Франция спешно вывела практически весь свой контингент из Сахеля. Ни в первом, ни во втором случаях ни единой задачи, декларированной носителями всего "прогрессивного и демократического", решено не было.Получать отлуп в третий раз явно не хочется. Макрон делает вид, что происходящее в Западной Африке, которая ускользает из-под французской пяты, его не сильно интересует. Сенаторы, эти немощные игроки в бисер во внутренних делах, могут написать ему еще с десяток открытых писем, но переживать новое унижение (и платить за это внушительные суммы) нынешний лидер экс-метрополии не может позволить себе ни политически, ни финансово.Поэтому Макрон и молчит. Науськать африканцев на африканцев же, то есть организовать интервенцию и вернуть в Нигере все взад, причем так, чтобы это прошло незаметно, не получится тем более.Народ Нигера не хочет возвращаться к заведенному Францией порядку вещей.Поэтому Западу остается внимать предостережениям, что военное решение вопроса в Нигере станет "полным безумием", узнавать, что новые власти в Ниамее приступили к налаживанию контактов с руководством Чада (страны, полностью лояльной Франции), и приходить к пониманию, что мир, где Запад мог творить все, что хотел, ушел в историю. Попытка гальванизировать труп неоколониализма обернется не просто кровью и хаосом (к этому "дядям в пробковых шлемах" не привыкать) — она обернется той самой изоляцией — и экономической, и политической — на континенте, который еще не так давно считался его, Запада, вотчиной.Но все течет и все изменяется: тех, кто обосновался в "райском саду", упершись самым темечком в ими же самими придуманные "прогресс, демократию и общечеловеческие ценности", нынешняя жизнь заставит либо изменить самооценку, сбавив спесь, как и подход к решению проблем — с учетом интересов всех сторон, а не только в расчете на собственную выгоду, либо отправиться (по крайней мере, в Африке) на свалку, где давно валяется истлевшее бремя белого человека. Да и время этого белого человека тоже истекло.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/shtaty-peredumali-boyatsya-kitaya-1047566816.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/makron-meshaet-rasshireniyu-nato-1046958014.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

африка, международные отношения, мнение, авторы, колумнисты