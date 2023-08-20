https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/dat-zhile-i-adaptirovat-kak-rabotaet-goskomiteta-po-repatriatsii--1047588567.html

Дать жилье и адаптировать: как работает Госкомитета по репатриации

Дать жилье и адаптировать: как работает Госкомитета по репатриации

Государственный комитет по репатриации создан с целью укрепления и развития отношений между Абхазией и зарубежными диаспорами. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T18:05+0300

2023-08-20T18:05+0300

2023-08-20T18:09+0300

в абхазии

репатриация

абхазия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046015512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08eda296ccbe0241f079b5086942ee3c.jpg

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Государственный комитет по репатриации занимается идеологической работой и адаптацией репатриантов, сказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Госкомитета Астамур Багателия. В рамках идеологической работы действуют различные программы, такие как летний лагерь, изучение абхазского языка, создание приложения для изучения языка, студенческие программы, пояснил он. "Например в эти дни проходит летний лагерь, в котором принимают участие дети школьного возраста от 12 до 16 лет. Цель летнего лагеря - познакомить соотечественников из разных стран мира с культурой и традициями Абхазии", - заметил Багателия.Одно из основных направлений деятельности Госкомитета, нацеленное на адаптацию, - строительство жилья для репатриантов. На проведение идеологической работы в 2023 году было выделено 22 миллиона рублей. "Они были предназначены на проведение детского лагеря, остальные средства направили на материальную помощь репатриантам, на медикаменты, на выплаты по рождению первого ребенка - 30 тысяч, второго - 40 тысяч, третьего - 50 тысяч", - подчеркнул Багателия. Часть бюджета направляется на проведение адаптационной работы с репатриантами - организация курсов по изучению абхазского и русского языков. Действует онлайн-курс по изучению абхазского для диаспоры, проживающей за рубежом. Это направление играют важную роль, потому что изучение языков помогает тем, кто возвращается на свою историческую родину трудоустроиться и получить образование. По программе для студентов репатрианты учатся в Абхазском государственном университете, сказал Багателия. В 2019 году в Абхазии было зарегистрировано 420 репатриантов, в 2020 году 270, в 2021 году 230, в 2022 году 217 в этом году уже 103 регистрации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/posrednik-bagateliya-ob-adaptatsii-sootechestvennikov-iz-turtsii-iordanii-i-sirii-v-abkhazii--1047528565.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

репатриация, абхазия, общество