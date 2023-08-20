https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/glava-ritsinskogo-parka-prokommentiroval-situatsiyu-v-yupsharskom-kanone-1047586661.html

Глава Рицинского парка прокомментировал ситуацию в Юпшарском каньоне

Глава Рицинского парка прокомментировал ситуацию в Юпшарском каньоне

На прошлой неделе работники Юпшарского каньона временно заблокировали дорогу в знак протеста против запрета остановок в каньоне. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T12:35+0300

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Ситуация в Юпшарском каньоне спокойная, рассказал директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия. Он объяснил, что частники все еще останавливаются в каньоне, так как не все знают об указе. "Останавливаются или ниже за знаками или выше, люди пешком приходят и смотрят. Но это не экскурсионные автобусы, а частные, так как приказ новый, многие о нем не знают", - сказал он. По словам Багателия, ситуация в течение недели стабилизируется. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал приказ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/direktsiya-ritsinskogo-parka-aktsiya-protesta-v-yupsharskom-kanone-mozhet-povtoritsya-1047559512.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия, отдых в абхазии, туристы, минтуризма