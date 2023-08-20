https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/kulturnaya-afisha-abkhazii-khibla-gerzmava-priglashaet-kontserty-i-spektakli-1047588350.html

Культурная афиша Абхазии: “Хибла Герзмава приглашает”, концерты и спектакли

Культурная афиша Абхазии: “Хибла Герзмава приглашает”, концерты и спектакли

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T17:10+0300

2023-08-20T17:10+0300

2023-08-20T17:36+0300

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хибла герзмава

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Культурная афиша с 21 по 27 августаСария Кварацхелия, SputnikКультурную неделю открывает Русский театр драмы спектаклем “Мама”. Он состоится 21 августа в 19:00.22 и 23 августа в 19:00 в театре покажут “Рассказ мула старого Хабуга”.24 августа в 19:00 - полюбившийся спектакль по одноименному роману Станислава Лема “Солярис”.25 августа в 19:00 - умопомрачительная комедия “Оскар”.Завершится культурная неделя в РУСДРАМе 27 августа в 19:00 трогательным спектаклем “Софичка” по повести Фазиля Искандера.На предстоящей неделе Абхазский молодежный театр подготовил для своего зрителя премьеру. 22 и 23 августа в 19:00 на сцене театра покажут спектакль “Кровавая свадьба”.В Абхазской Госфилармонии 22 августа в 19:00 состоится концерт Московского государственного академического театра танца “Гжель”.26 августа в 14:00 в парке имени Шинкуба в Сухуме пройдет фотовыставка к 15-летию признания независимости Абхазии Россией.В Пицундском храме продолжается насыщенная летняя программа концертов классической музыки.26 августа в 17:00 - концерт солистов Абхазской государственной филармонии

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sofichka-otkryla-bolshie-gastroli-rusdrama-v-moskve-1045163031.html

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