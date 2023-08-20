https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/kulturnaya-afisha-abkhazii-khibla-gerzmava-priglashaet-kontserty-i-spektakli-1047588350.html
Культурная афиша Абхазии: “Хибла Герзмава приглашает”, концерты и спектакли
Культурная афиша Абхазии: “Хибла Герзмава приглашает”, концерты и спектакли
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T17:10+0300
2023-08-20T17:10+0300
2023-08-20T17:36+0300
в абхазии
культура
абхазия
музыка
хибла герзмава
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Культурная афиша с 21 по 27 августаСария Кварацхелия, SputnikКультурную неделю открывает Русский театр драмы спектаклем “Мама”. Он состоится 21 августа в 19:00.22 и 23 августа в 19:00 в театре покажут “Рассказ мула старого Хабуга”.24 августа в 19:00 - полюбившийся спектакль по одноименному роману Станислава Лема “Солярис”.25 августа в 19:00 - умопомрачительная комедия “Оскар”.Завершится культурная неделя в РУСДРАМе 27 августа в 19:00 трогательным спектаклем “Софичка” по повести Фазиля Искандера.На предстоящей неделе Абхазский молодежный театр подготовил для своего зрителя премьеру. 22 и 23 августа в 19:00 на сцене театра покажут спектакль “Кровавая свадьба”.В Абхазской Госфилармонии 22 августа в 19:00 состоится концерт Московского государственного академического театра танца “Гжель”.26 августа в 14:00 в парке имени Шинкуба в Сухуме пройдет фотовыставка к 15-летию признания независимости Абхазии Россией.В Пицундском храме продолжается насыщенная летняя программа концертов классической музыки.26 августа в 17:00 - концерт солистов Абхазской государственной филармонии
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sofichka-otkryla-bolshie-gastroli-rusdrama-v-moskve-1045163031.html
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культура, абхазия, музыка, хибла герзмава
культура, абхазия, музыка, хибла герзмава
Культурная афиша Абхазии: “Хибла Герзмава приглашает”, концерты и спектакли
17:10 20.08.2023 (обновлено: 17:36 20.08.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Культурная афиша с 21 по 27 августа
Сария Кварацхелия, Sputnik
Культурную неделю открывает Русский театр драмы спектаклем “Мама”. Он состоится 21 августа в 19:00.
22 и 23 августа в 19:00 в театре покажут “Рассказ мула старого Хабуга”.
24 августа в 19:00 - полюбившийся спектакль по одноименному роману Станислава Лема “Солярис”.
25 августа в 19:00 - умопомрачительная комедия “Оскар”.
Завершится культурная неделя в РУСДРАМе 27 августа в 19:00 трогательным спектаклем “Софичка” по повести Фазиля Искандера.
На предстоящей неделе Абхазский молодежный театр подготовил для своего зрителя премьеру. 22 и 23 августа в 19:00 на сцене театра покажут спектакль “Кровавая свадьба”.
В Абхазской Госфилармонии 22 августа в 19:00 состоится концерт Московского государственного академического театра танца “Гжель”.
26 августа в 14:00 в парке имени Шинкуба в Сухуме пройдет фотовыставка к 15-летию признания независимости Абхазии Россией.
На театральная площади Сухума 26 августа в 21:00 - открытие фестиваля “Хибла Герзмава приглашает”.
В Пицундском храме продолжается насыщенная летняя программа концертов классической музыки.
22 августа в 17:00 - концерт органной музыки “От классики до современности”
24 августа в 17:00 - концерт “Шедевры мировой классики”
25 и 27 августа в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки “От классики до современности”.
26 августа в 17:00 - концерт солистов Абхазской государственной филармонии