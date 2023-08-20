https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-21-avgusta-1047586996.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 августа

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления, и теплого сектора южного циклона. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

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2023-08-20T14:32+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В понедельник, 21 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Уровень ультрафиолетового индекса очень высокий. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии