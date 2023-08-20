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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления, и теплого сектора южного циклона. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T14:25+0300
2023-08-20T14:25+0300
2023-08-20T14:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В понедельник, 21 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Уровень ультрафиолетового индекса очень высокий. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 августа
14:25 20.08.2023 (обновлено: 14:32 20.08.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления, и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В понедельник, 21 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Уровень ультрафиолетового индекса очень высокий.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.