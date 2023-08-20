https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/remont-liniy-elektroperedach-i-novye-schetchiki-kak-abkhazskie-energetiki-rabotayut-letom-1047585744.html
Ремонт линий электропередач и новые счетчики: как абхазские энергетики работают летом
Ремонт линий электропередач и новые счетчики: как абхазские энергетики работают летом
В летний период в Абхазии не действуют веерные отключения, подача электричества ограничивается только по техническим причинам, рассказали в "Черноморэнерго". 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T11:40+0300
2023-08-20T11:40+0300
2023-08-20T11:40+0300
энергетическая отрасль абхазии
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электроэнергия
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Одной из проблем энергетики остается низкое напряжение в сети, это связано с высоким уровнем потребления, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.Такие работы ведутся и в других районах Абхазии, устанавливаются новые трансформаторы, меняют старые трансформаторы на новые, обновляют оборудование, также продолжается замена старых приборов учета электроэнергии на новые. Современные "счетчики" уже показали свою эффективность в тех местах, где они установлены, подчеркнул Гагулия. Благодаря установке счетчиков существенно повышается собираемость за потребленную электроэнергию и экономия электричества абонентами.Он заметил, что жаркая погода, которая установилась в Абхазии в последнее время увеличивает нагрузку на энергетиков. В ранние часы сотрудники "Черноморэнерго" проводят расчистку под линями электропередач, так как в жаркую погоду провода нагреваются после чего провисают. В случает контакта проводов с растительностью, происходит автоматическое отключение линии.Энергетики расчищают растительность под линиями. Пресс-секретарь "Черноморэнерго" отметил, что в республике не действуют веерные отключения, все отключения происходят сугубо по техническим причинам - расчистка, авария, или замена оборудования.Он не исключил, что в предстоящий зимний период возможны ограничения подачи электроэнергии населению, а также может понадобиться переток электричества из России. При этом по существующим прогнозам, ситуация в энергетике зимой будет существенно лучше чем прошлой зимой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/maksim-reshetnikov-osmotrel-podstantsiyu-v-poselke-bzyb-1046707152.html
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черноморэнерго, электроэнергия, абхазия
черноморэнерго, электроэнергия, абхазия
Ремонт линий электропередач и новые счетчики: как абхазские энергетики работают летом
В летний период в Абхазии не действуют веерные отключения, подача электричества ограничивается только по техническим причинам, рассказали в "Черноморэнерго".
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Одной из проблем энергетики остается низкое напряжение в сети, это связано с высоким уровнем потребления, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
"В этом направлении мы ведем работу, в каких-то местах ликвидируем дефицит трансформаторной мощности. Например, на подстанции "Бзыбь", а это большая узловая подстанция, будем устанавливать новый трансформатор на 25 мегаватт. Это позволит повысить напряжение в сети в Гагрском районе", - сообщил он.
Такие работы ведутся и в других районах Абхазии, устанавливаются новые трансформаторы, меняют старые трансформаторы на новые, обновляют оборудование, также продолжается замена старых приборов учета электроэнергии на новые.
Современные "счетчики" уже показали свою эффективность в тех местах, где они установлены, подчеркнул Гагулия. Благодаря установке счетчиков существенно повышается собираемость за потребленную электроэнергию и экономия электричества абонентами.
"Я могу сказать, что речь идет о десятках миллионов сэкономленных киловатт часов. Это обычная практика, когда устанавливаются приборы учета, человек начинает платить за электричество, он начинает автоматически экономить электроэнергию", - добавил пресс-секретарь "Черноморэнерго".
Он заметил, что жаркая погода, которая установилась в Абхазии в последнее время увеличивает нагрузку на энергетиков. В ранние часы сотрудники "Черноморэнерго" проводят расчистку под линями электропередач, так как в жаркую погоду провода нагреваются после чего провисают. В случает контакта проводов с растительностью, происходит автоматическое отключение линии.
Энергетики расчищают растительность под линиями. Пресс-секретарь "Черноморэнерго" отметил, что в республике не действуют веерные отключения, все отключения происходят сугубо по техническим причинам - расчистка, авария, или замена оборудования.
Он не исключил, что в предстоящий зимний период возможны ограничения подачи электроэнергии населению, а также может понадобиться переток электричества из России. При этом по существующим прогнозам, ситуация в энергетике зимой будет существенно лучше чем прошлой зимой.