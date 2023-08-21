https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/oboroty-sbavleny-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyul-1047589752.html

Обороты сбавлены: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Обороты сбавлены: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Согласно данным МВД Абхазии, в июле 2023 года сотрудники Госавтоинспекции составили 7090 протоколов за нарушения ПДД. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T08:55+0300

2023-08-21T08:55+0300

2023-08-21T10:26+0300

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В июле блюстители правопорядка на дорогах Абхазии выписали 212 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 43 протокола меньше, чем в июне.SputnikВ Абхазии уже вступил в силу закон, принятый Парламентом Абхазии, который ужесточил наказание за это нарушение ПДД. Штраф подняли с 12 до 30 тысяч рублей, и к тому же нетрезвый водитель лишается права управления автомобилем на полгода.Что касается "победителей" нашего "рейтинга", изменения в расстановке городов и районов за последний месяц все же произошли. По-прежнему на первом месте столица Абхазии с 93 "лихачами" в июле, но второе место на этот раз за Гагрой, которая "вытеснила" Гудауту на ступеньку ниже. Их разделили 23 протокола.Сухумскому району удалось сохранить четвертое место, чего не скажешь о Гулрыпшском районе, который спустился на две ступеньки ниже. В июне оба эти района были в шаге от "пьедестала".Замыкают наш список по традиции Очамчыра, Ткуарчал и Гал. В общей сложности они собрали 18 штрафов за прошлый месяц.Несовершеннолетних нарушителей не было, но самому молодому из них в июле было 20 лет – он ровесник своего "предшественника", а самому старшему 66 лет, что на шесть лет меньше возрастного "призера" в первом летнем месяце.Среди общего количества нетрезвых автолюбителей было десять гостей из Российской Федерации и четыре представительницы прекрасной половины человечества. Самой молодой из них было 37 лет, а самой старшей – 56 лет. Трое из них были Сухума и одна из Гагры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/letniy-spad-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyun-1047034785.html

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