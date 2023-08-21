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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 августа
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать смена пониженного атмосферного давления на повышенное. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T16:00+0300
2023-08-21T16:00+0300
2023-08-21T16:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Во вторник, 22 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами кратковременные осадки, гроза, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 августа
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать смена пониженного атмосферного давления на повышенное.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Во вторник, 22 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами кратковременные осадки, гроза, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.