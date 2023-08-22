https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/bolee-30-nelegalnykh-gidov-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1047612716.html

Более 30 нелегальных гидов выявили в Абхазии с начала года

Более 30 нелегальных гидов выявили в Абхазии с начала года

В Абхазии остро стоит проблема с "нелегальными" экскурсоводами, которые зачастую искажают информацию о стране. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T13:52+0300

2023-08-22T13:52+0300

2023-08-22T16:37+0300

отдых в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047540546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f995199b03977906906a63a969e006e5.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. С начала 2023 года в Абхазии выявили 31 нелегального экскурсовода, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.Последний рейд прошел в Гагрском районе 21 августа, его возглавлял министр туризма Теймураз Хишба. Было выявлено два гида-нелегала, им были выписаны протоколы о правонарушениях. В Абхазии около 500 экскурсоводов, которые проходят аттестацию в Министерстве туризма и регулярно повышают свою квалификацию. Только лицензированный гид имеет право законно осуществлять свою деятельность на территории Абхазии. Тем не менее это не останавливает нелегальных гидов как из России, так и из числа местного населения. Такие экскурсоводы очень часто искажают историю Абхазии, рассказывая о ней туристам.Для борьбы с "нелегалами" Минтуризма еженедельно проводит рейды, в которых принимают участие сотрудники МВД, ОБЭП и ГАИ, а также представители Ассоциации экскурсоводов Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/khutaba-rasskazal-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nelegalnymi-ekskursovodami-1037694085.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, абхазия, новости