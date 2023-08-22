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Новый автомобиль скорой помощи передали Очамчырской больнице

Новый автомобиль скорой помощи передали Очамчырской больнице

С началом курортного сезона и ростом популярности восточных районов Абхазии среди туристов, нагрузка на медучреждения стала значительно больше. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T16:50+0300

2023-08-22T16:50+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии передал новый автомобиль скорой помощи Центральной районной больнице Очамчыры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Минздрав при поддержке руководства страны приобрел для Очамчырской ЦРБ новую машину скорой помощи марки "Тойота-Хайс". Выбор на машину пал не случайно, эта марка давно зарекомендовала себя как надежная. Теперь автомобиль будет помогать врачам Очамчыры в важном деле спасения жизней и охраны здоровья наших граждан и туристов", – отметил глава Минздрава Эдуард Бутба.По словам главврача больницы Мадонны Кишмария, это первая иномарка в автопарке больницы. Долгое время врачи пользовались тремя машинами марок "УАЗ" и "Газель", которым периодически требовался ремонт. "Наши машины устаревают, мы периодически отправляем их на ремонт. Потребность в новом автомобиле, конечно, была, но мы и подумать не могли, что нам окажут такую помощь в виде совершенно новой дорогостоящей иномарки", – сказала она.Эдуард Бутба добавил, что в районе планируется открыть пункт скорой помощи. После его открытия автомобиль будет перевезен в Тамыш, где также будет использоваться для нужд ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/minzdrav-peredal-ritsinskomu-parku-mashinu-skoroy-pomoschi-1047598043.html

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