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Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 августа
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует обширное барическое поле пониженного давления. 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T20:05+0300
2023-08-22T20:05+0300
2023-08-22T20:05+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В среду, 23 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 августа
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует обширное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В среду, 23 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.