https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/rossiyskie-regiony-zayavlyayut-o-nekhvatke-topliva-na-zapravkakh-1047616779.html

Российские регионы заявляют о нехватке топлива на заправках

Российские регионы заявляют о нехватке топлива на заправках

Жители многих российских регионов столкнулись с двумя проблемами – нехваткой топлива на заправках и увеличением цены на то, что еще доступно. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T18:01+0300

2023-08-22T18:01+0300

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. На заправках в ряде российских регионов стали сообщать о нехватке некоторых видов бензина и дизеля, сообщает информационный портал "Известия".По словам гендиректора "Мосрегионгаза" (компании, работающей в Крыму - прим.) Германа Колотова, нехватка топлива в южных регионах России, в том числе в Краснодарском крае, связана с нарушениями сроков железнодорожных поставок. "В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит", — сказал он.В конце июля сроки поставки топлива по железной дороге выросли в два раза по сравнению с прошлым годом из-за перегруженности путей. Причиной стали санкции, из-за которых поставщики перестраивают логистические цепочки, и турсезон.Еще одна причина задержек - ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Так, например, нехватка бензина на волгоградских заправках связана с ремонтом на Астраханском газоперерабатывающем комплексе. По словам министра промышленности, торговли и энергетики Ильи Волынского, к концу месяца поставки возобновятся.В некоторых регионах жители обращают внимание на рост цены на топливо. Например, в Южном Федеральном округе стоимость бензина, по сравнению с майскими показателями, выросла на 25%. Сейчас АИ-92 стоит, в среднем, около 62 рублей за литр, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.17 августа в Минэнерго прошло совещание по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, на котором компаниям было рекомендовано принять комплекс мер. Особое внимание, подчеркнули в ведомстве, нужно уделить аграрным регионам.В Минэнерго отметили, что были достигнуты договоренности с РЖД и нефтяными компаниями, последним также рекомендовали найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен.Еще одним фактором, который мог повлиять на формирование стоимости топлива, могла стать привязка к иностранным рынкам – чем слабее рубль, тем выгоднее поставлять топливо на экспорт.

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