https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/stoimost-tonny-ai-95-na-rossiyskoy-birzhe-prevysila-70-tysyach-rubley-1047617944.html

Стоимость тонны АИ-95 на российской бирже превысила 70 тысяч рублей

Стоимость тонны АИ-95 на российской бирже превысила 70 тысяч рублей

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже во вторник начала расти и превысила отметку в 70... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже во вторник начала расти и превысила отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм". Уточняется, что за торговый день на бирже стоимость топлива выросла на 0,12%.По некоторым позициям наблюдается снижение цены. Так, например, на тот же процент подешевел Аи-92, по последним данным, тонна стоила 61 691 рубль. На 3,57% упала стоимость мазута - до 32 430 рублей за тонну. В то же время выросла стоимость сжиженных углеводородных газов до 24 558 рублей за тонну и автокеросина - до 67 447 рублей. Летом цены на ГСМ стали расти - сначала максимум обновил бензин, потом - дизель. Изменения связывают с сезонными ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах "серым" экспортом. При этом Минэнерго России подчеркивает, что дизельного топлива на внутреннем рынке достаточно, а его производство превышает потребление.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/rossiyskie-regiony-zayavlyayut-o-nekhvatke-topliva-na-zapravkakh-1047616779.html

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