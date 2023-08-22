https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/teatr-tantsa-gzhel-vystupil-v-abkhazskoy-gosfilarmonii-1047621033.html

Театр танца "Гжель" выступил в Абхазской госфилармонии

Театр танца "Гжель" выступил в Абхазской госфилармонии

Выступление приурочено к 15-й годовщине признания Россией независимости Абхазии. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T21:55+0300

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт Московского государственного академического театра танца "Гжель" состоялся в госфилармонии в Сухуме во вторник, 22 августа. Приветствуя гостей, министр культуры Абхазии Даур Кове подчеркнул важность их приезда для местной публики. После этого посол России в Абхазии Михаил Шургалин зачитал поздравительный адрес от имени российского министра культуры Ольги Любимовой. "Традиция проведения масштабных праздников национальной культуры - важнейший и значимый элемент российско-абхазского культурного сотрудничества. Для нас особенно важно, что сегодняшний концерт проходит в преддверии юбилейных торжеств 15-летия международного признания независимости Республики Абхазия", - в частности, отмечается в тексте. Концерт на который пришло большое количество любителей танцевального искусства состоял из двух отделений. Восхищенные зрители лицезрели такие хореографические композиции, как "Зимушка", "Я на горку шла", "Сирень", "Барыня", "Виртуозы" и многие другие. Каждый танцевальный номер сопровождался неизменными овациями зрителей и одобрительными выкриками "Браво!". "Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов – гжели. В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 году ему был присвоен академический статус.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/kulturnaya-afisha-abkhazii-khibla-gerzmava-priglashaet-kontserty-i-spektakli-1047588350.html

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