https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/tsveta-rossii-den-rossiyskogo-flaga-otmetili-v-sukhume-1047614790.html

Цвета России: День российского флага отметили в Сухуме

Цвета России: День российского флага отметили в Сухуме

День государственного флага России был установлен указом президента страны в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T15:37+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. День Государственного флага России отметили в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме во вторник, 22 августа, сообщает пресс-служба центра.Открывая мероприятие, представитель "Дома Москвы" в Сухуме Мария Соя подчеркнула, что каждый соотечественник вне зависимости от того, в какой он стране живет, должен знать историю флага России. "День флага России – это еще один хороший повод для того, чтобы ощутить свою сопричастность к истории России. Празднование Дня флага – это дань уважения Отчизне, сохранение исторической памяти народа", – сказала она. Саму лекцию об истории флага детям прочитал второй секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. В конце мероприятия каждому слушателю вручили подарки с государственной символикой.Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы, Московского Дома соотечественника и "Дома Москвы" в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-flaga-1047603987.html

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