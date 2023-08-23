https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/belyy-korabl-vystavka-rabot-batala-dzhapua-otkrylas-v-sukhume-1047640415.html

"Белый корабль": выставка работ Батала Джапуа открылась в Сухуме

"Белый корабль": выставка работ Батала Джапуа открылась в Сухуме

Батал Джапуа - Народный художник Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулиа. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T19:00+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ Народного художника Абхазии Батала Джапуа открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме в среду, 23 августа. "Масштаб Батала как художника, как личности, как исследователя настолько широкий, что невозможно говорить об этом очень коротко. Он занимается декоративно-прикладным искусством, сценографией, живописью, графикой. На протяжении десятилетий он просто потрясает воображение своей работоспособностью, своей способностью сохранять и развивать. Самое главное - все то, чем бы ни занимался Батал, самой главной линией, соединяющей это все - духовная и материальная культура абхазов", - подчеркнула директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. По словам художника, нынешний период творчества для него - период акварели. Он увлеченно работает в акварельной технике, раскрывая для себя ее безграничные возможности - богатство фактур, произвольность цветовых пятен, необычность световых соединений. В состав экспозиции вошла 81 работа художника, они представлены в двух залах ЦВЗ. На то, чтобы познакомиться с творчеством художника и погрузиться в него, у желающих будет десять дней - выставка продлится до 3 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/master-na-vse-ruki-abkhazskomu-khudozhniku-batalu-dzhapua-ispolnilos-60-let-1044887128.html

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