https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/labakhua-rasskazal-o-situatsii-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-v-kurortnyy-sezon-1047628423.html

Лабахуа рассказал о ситуации на абхазо-российской границе в курортный сезон

Лабахуа рассказал о ситуации на абхазо-российской границе в курортный сезон

Летом количество людей, пересекающих границу на реке Псоу, резко возрастает в связи с началом курортного сезона в Абхазии. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Поток пешеходов и автомобилей, пересекающих абхазо-российскую границу, значительно превысил прошлогодние показатели, рассказал в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа. "Люди сегодня не могут куда-то поехать, Европа закрыта. Мы, наоборот, рады, что нашу страну посещает такое количество гостей. Есть сложности, но мы работаем в круглосуточном режиме, так же, как и наши коллеги. Задержек со стороны таможенной службы Абхазии нет," – подчеркнул он.По словам Лабахуа, пассажиропоток на границе в пиковые дни может достигать 70 тысяч человек в сутки."По данным на сегодняшний день, в сутки российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекает свыше 65 тысяч человек. Пик был 70 тысяч, это серьезный показатель. Также ориентировочно до 11 тысяч транспортных средств в сутки. Наши коллеги из Федеральной таможенной службы на посту "Псоу" стараются в ускоренном порядке оформлять и транспортные средства, и проводить досмотр пешеходов в упрощенной форме. Иногда бывают проблемы с серверами, это чисто технический вопрос", – сказал он.Ранее Краснодарская таможня сообщала, что нагрузка на пограничный пункт "Адлер" в курортный сезон превышает его пропускную способность в семь раз. С начала турсезона 1 мая 2023 года в обоих направлениях границу пересекли пять миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, в том числе 30 тысяч экскурсионных автобусов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/granitsu-rossii-i-abkhazii-s-nachala-tursezona-peresekli-okolo-pyati-millionov-chelovek-1047559946.html

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